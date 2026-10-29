Los aumentos que llegan en noviembre 2026: transporte público, servicios, alquileres, prepagas y más

El comienzo de noviembre de 2026 llegará con una nueva ronda de aumentos que impactará directamente en el bolsillo de los argentinos. El transporte público, las cuotas de medicina prepaga, los colegios privados bonaerenses, los alquileres y distintos servicios tendrán actualizaciones durante el penúltimo mes del año.

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Los incrementos se producirán en un contexto en el que la inflación nacional de septiembre fue del 1,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Sin embargo, varios de los ajustes previstos para noviembre superarán ese porcentaje.

Entre las principales subas confirmadas se destacan el 3,9% en colectivos, subtes y peajes porteños, los aumentos de entre 1,7% y 2,95% en medicina prepaga y la actualización de hasta 3% en los colegios privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires.

Aumentos del transporte público

Transporte público: cuánto aumentan los colectivos, el subte y los peajes en noviembre

Desde el 1° de noviembre, las tarifas de colectivos y subtes de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un incremento del 3,9%, de acuerdo con el mecanismo de actualización que combina la inflación de septiembre con dos puntos porcentuales adicionales.

En las líneas de colectivos bajo jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta tres kilómetros pasará a costar $956,38, para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada. Por su parte, los colectivos de jurisdicción bonaerense también tendrán una actualización similar, aunque con valores diferentes. En estos servicios, el boleto mínimo para trayectos de hasta tres kilómetros se ubicará en $1.262,48, con SUBE registrada.

Los peajes de las autopistas porteñas también aumentarán 3,9%. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas para vehículos livianos de dos ejes serán de $4.878,81 en horario normal y de $6.914,08 durante las horas pico.

Prepagas: cuánto aumentan las cuotas en noviembre 2026

Las empresas de medicina prepaga aplicarán nuevos ajustes en sus cuotas durante noviembre, con incrementos que oscilarán entre el 1,7% y el 2,95%, según la compañía, el plan contratado y la región. Los aumentos informados son los siguientes:

Empresa de medicina prepaga Aumento en noviembre Medicus 2,95% Sancor Salud Hasta 2,88% Omint Hasta 2,75% Swiss Medical 2,3% Hospital Italiano 2,3% Galeno 2,2% OSDE Entre 1,7% y 2,2%

El incremento promedio del sector se ubicará entre el 2,2% y el 2,3%. En algunos casos, las actualizaciones también alcanzarán a los copagos.

Alquileres: cuánto subirán en noviembre según el contrato

Los inquilinos que tengan previsto un ajuste durante noviembre enfrentarán aumentos que dependerán del índice y de la periodicidad establecidos en sus contratos. Para los acuerdos que utilizan el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las variaciones estimadas son:

Frecuencia de actualización Aumento Trimestral 5,81% Cuatrimestral 7,82% Semestral 12,95%

En el caso de los contratos trimestrales, el porcentaje refleja la inflación acumulada entre julio y septiembre. No obstante, estos incrementos no se aplican automáticamente a todos los alquileres, ya que los contratos celebrados después de la derogación de la Ley de Alquileres pueden establecer libremente el mecanismo de actualización.

En cambio, los contratos que continúan bajo la Ley 27.551 mantienen el ajuste anual mediante el Índice de Contratos de Locación (ICL), cuya variación depende de las fechas específicas de cada acuerdo.

Aumento de los alquileres 2026

Colegios privados: las cuotas aumentan hasta 3% en noviembre

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó una suba de hasta 3% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal para noviembre, seguida de otro incremento del mismo porcentaje en diciembre. Los valores dependerán del nivel educativo y del porcentaje de subvención que recibe cada establecimiento.

En los colegios con 100% de aporte estatal, las cuotas autorizadas serán:

Nivel educativo Noviembre Diciembre Inicial y primario $39.210 $40.380 Secundario $43.230 $44.520 Técnico, agrario y artístico $49.850 $51.340 Superior $56.490 $58.180

Por su parte, los establecimientos que reciben un 40% de subvención estatal tendrán los siguientes aranceles:

Nivel educativo Noviembre Diciembre Inicial y primario $177.340 $182.660 Secundario $230.450 $237.360 Técnico, agrario y artístico $263.740 $271.650 Superior $225.100 $231.850

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) advirtió que las demoras en la autorización de los incrementos dificultan afrontar los mayores costos salariales del sector. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta el momento no se había definido una actualización de las cuotas para noviembre.

Luz, gas y agua: qué aumentos se esperan en noviembre

Las tarifas de electricidad y gas podrían registrar modificaciones durante noviembre, aunque todavía no se conocen los porcentajes definitivos, debido a que los nuevos cuadros tarifarios no fueron publicados oficialmente. Además, el Gobierno reglamentó la eliminación del régimen de Zona Fría, una medida que afectará las facturas de gas de usuarios de 94 municipios bonaerenses que reciben descuentos bajo ese esquema.

En cuanto al servicio de agua, los usuarios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) tendrán un aumento de entre 1,5% y 2%, correspondiente a la aplicación mensual del Coeficiente K. Esta actualización es independiente de la reforma tarifaria presentada por la compañía ante el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), que contempla una suba promedio del 22,6%, pero todavía no cuenta con aprobación.

Telefonía y combustibles: los otros ajustes previstos para noviembre

Los servicios de telefonía móvil también tendrán modificaciones. Movistar confirmó un aumento del 2,6% en sus planes desde el 1° de noviembre, mientras que Claro y Personal todavía no habían comunicado oficialmente nuevas actualizaciones.