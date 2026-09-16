Sony lanzó una nueva actualización para la PS5: los cambios que mejoran el rendimiento de la consola

Uno de los principales cambios está dirigido a los usuarios de PS5 Pro.

Sony lanzó una nueva actualización para PlayStation 5 y PS5 Pro que incorpora mejoras visuales, cambios en el chat de voz y una función que permite conocer cuáles son los juegos más populares entre los jugadores de cada región. La versión 26.06-14.00.00 ya está disponible para todas las consolas PS5, después de haber pasado por una fase beta durante la primera semana de agosto. La compañía también publicó una actualización para PS4.

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Uno de los principales cambios está dirigido a los usuarios de PS5 Pro, que ahora pueden activar automáticamente la mejora de calidad de imagen PSSR en juegos que ya eran compatibles con versiones anteriores de esta tecnología. Según Sony, la función permite obtener una imagen más nítida y clara sin necesidad de modificar configuraciones manualmente. Quienes prefieran desactivarla pueden hacerlo desde Ajustes, Pantalla y vídeo, Salida de vídeo y Mejorar calidad de imagen PSSR.

Nuevas funciones para el chat de voz

La actualización también incorpora un indicador visual para identificar quién está hablando durante los chats de voz. La función se puede activar desde la tarjeta de chat de voz del Centro de control, ingresando en Más, Mostrar quién está hablando y luego habilitando Mostrar nombres.

Además, los usuarios pueden elegir la posición en la que aparece este indicador dentro de la pantalla. De esta manera, la información puede ubicarse en un sector que resulte más cómodo mientras se juega.

Otra de las novedades es el widget Actividad de la comunidad, que fue añadido al Centro de bienvenida de la PS5. La herramienta cuenta con dos vistas. Una de ellas, Tendencias actuales, muestra diez juegos o modos multijugador cuya popularidad está creciendo rápidamente.

Según Sony, la función permite obtener una imagen más nítida y clara

La segunda opción es Top 10, que permite consultar los diez juegos más jugados durante la última semana en el país o región del usuario. Sony no detalló qué metodología utiliza para elaborar este listado, por lo que no se especifica si tiene en cuenta la cantidad de jugadores, los usuarios simultáneos o las horas de juego.

Cambios en la conexión Bluetooth

En determinados países o regiones también se modificó el funcionamiento de la opción Desactivar Bluetooth. Al activarla, la PS5 no podrá entrar en modo de reposo y dejará de funcionar HDMI Device Link.

Sony señaló que esta configuración está pensada para situaciones específicas, como la gestión de mandos en espacios de esports, y recomendó no utilizarla durante el uso doméstico habitual.

Finalmente, la actualización incluye mejoras generales de rendimiento y estabilidad del software del sistema, aunque Sony no brindó detalles técnicos adicionales sobre estos ajustes.