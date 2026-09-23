¿Cómo sonarán los próximos celulares? Revelan la alianza global que cambiará la experiencia de audio en telefonía

Hay marcas que compiten por la cámara, otras por la batería, y ahora una decidió meterse de lleno en una pelea distinta: la del universo del sonido. La apuesta llega de la mano de un socio que no suele asociarse con celulares, sino con equipos de audio de otra categoría.

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Motorola anunció una colaboración global y plurianual con Bang & Olufsen, la firma danesa reconocida por sus sistemas de sonido de lujo, para integrar esa tecnología directamente en sus dispositivos.

En qué consiste esta nueva alianza

La iniciativa se llama "Audio by Bang & Olufsen" y va mucho más allá de sumar un logo en la caja: los propios ingenieros acústicos de la firma danesa van a trabajar codo a codo con los equipos de Motorola para definir, probar y ajustar el sonido de cada dispositivo.

La idea de fondo es que el audio deje de ser un detalle secundario y pase a ser una parte intencionada de la experiencia del producto, algo pensado desde el diseño y no agregado después como una función más.

Qué cambios va a traer en la práctica

La colaboración incluye sistemas de audio ajustados a medida, tecnologías de sonido mejoradas y nuevos modos pensados para distintos usos, desde escuchar música hasta hacer videollamadas con mejor calidad de voz. Todo esto va a llegar primero a los dispositivos insignia de la marca, los modelos premium de la línea, antes de evaluarse una posible expansión hacia el resto del catálogo.

Motorola no dio precisiones sobre modelos puntuales ni fechas exactas de lanzamiento, pero adelantó que la colaboración se va a ir desarrollando durante los próximos meses, con la idea de que los primeros resultados aparezcan en los futuros flagships que presente la compañía. Recién en ese momento se van a poder comparar de manera concreta el antes y el después de esta alianza.