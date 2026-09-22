¿Cómo pagar la mitad? Revelan el beneficio exclusivo para conseguir el nuevo celular de gama alta en la Argentina

Samsung habilitó en Argentina la PrePaid Card del Galaxy S26 FE, una alternativa de compra anticipada que permite reservar el nuevo celular y obtener un ahorro de $300.000 sobre el precio final. La promoción está disponible del 21 al 30 de septiembre de 2026, tanto de manera online como en las Samsung Stores.

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La tarjeta tiene un valor de $300.000, pero al momento del lanzamiento oficial del Galaxy S26 FE, previsto para el 1 de octubre, ese monto se transforma en un descuento de $600.000 sobre el precio del smartphone. De esta manera, quienes compren la PrePaid Card obtienen un beneficio adicional de $300.000 y, al mismo tiempo, aseguran la reserva de una unidad del equipo.

Cómo funciona la Samsung PrePaid Card

El mecanismo es sencillo: durante el período de preventa, los usuarios compran la Samsung PrePaid Card por $300.000. Luego, a partir del 1 de octubre, pueden utilizarla como un descuento directo de $600.000 al momento de adquirir el Galaxy S26 FE.

Según Samsung, la propuesta busca garantizar el stock del smartphone antes de su llegada oficial a las tiendas. El beneficio también puede combinarse con otras promociones de lanzamiento disponibles para el equipo.

Entre ellas se encuentran el Plan Canje, cuotas sin interés, descuentos por pago al contado, beneficios relacionados con Samsung Care+ y descuentos por la compra conjunta de productos.

Quienes compren la PrePaid Card obtienen un beneficio adicional de $300.000.

Qué ofrece el Galaxy S26 FE

El nuevo smartphone incorpora una pantalla Dynamic AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz, además de una batería de 4.900 mAh con carga rápida de 45 W. Samsung señala que puede alcanzar hasta un 69% de carga en aproximadamente 30 minutos.

El Galaxy S26 FE también llega con One UI 9 y cuenta con siete años de actualizaciones de sistema operativo y seguridad. Para facilitar el cambio de teléfono, Smart Switch permite realizar la migración desde Android o iOS mediante un código QR.

En fotografía, el equipo suma un sistema de triple cámara con zoom óptico 3x, una cámara frontal de 12 MP y tecnología Nightography para mejorar las imágenes en condiciones de poca luz. También incorpora funciones de inteligencia artificial como My FanCam, Super Steady, Photo Assist, Now Brief, Now Nudge y Circle to Search.

Además, los compradores reciben una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro, que incluye 5 TB de almacenamiento en la nube. La Samsung PrePaid Card del Galaxy S26 FE puede adquirirse hasta el 30 de septiembre desde la tienda online de Samsung o en sus locales físicos.