Llega One UI 9: cuáles son los dispositivos que reciben la nueva actualización de Samsung y cómo cambia la experiencia

Samsung volvió a mover una ficha en su plan de actualizaciones y esta vez le tocó el turno a otro grupo de celulares. La noticia se confirmó de manera oficial y ya empezó a instalarse en las manos de miles de usuarios. ¿Tu equipo está en la lista de esta nueva tanda?

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Después de meses de espera, One UI 9 dejó de ser exclusiva de los plegables más recientes y arrancó su despliegue hacia más dispositivos Galaxy. Samsung confirmó que el rollout oficial comenzó el 16 de septiembre y que esta vez el foco está puesto en llevar una experiencia más fluida y una inteligencia artificial más completa a una base de usuarios bastante más amplia.

¿Qué celulares reciben la actualización primero?

La compañía surcoreana explicó que el lanzamiento arrancó por la línea más nueva: Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra ya están recibiendo One UI 9 de forma oficial. Antes de estos tres modelos, la actualización había debutado en los plegables Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8, que funcionaron como una especie de laboratorio de pruebas. Samsung aclaró que el resto del catálogo Galaxy se irá sumando de manera gradual, aunque todavía no dio fechas puntuales para cada modelo.

Las funciones que suman comodidad en el día a día

Entre las novedades más llamativas aparece My FanCam, una herramienta que rastrea automáticamente a una persona dentro de un video y reencuadra la escena para mantenerla siempre en foco, algo pensado para actuaciones, fiestas o eventos deportivos. A eso se suma Now Brief, que ahora permite armar tarjetas personalizadas de salud, clima o video para el resumen diario.

También llegan mejoras en Now Nudge, que sugiere acciones contextuales sin salir de una conversación; en Creative Studio, que propone ideas de imágenes según eventos próximos; y en el Intérprete, que suma una vista de hilo para seguir mejor las traducciones. El Document Scan y el Voice Recorder también se afinaron para digitalizar papeles complicados y organizar resúmenes de audio con encabezados y tablas.

Seguridad y privacidad, el otro gran foco

Samsung metió fichas fuertes en la protección del usuario con esta actualización. Security Brief suma al resumen diario alertas sobre malware, aplicaciones de fuentes desconocidas y permisos riesgosos. Privacy Alerts, por su parte, usa inteligencia artificial en el propio dispositivo para detectar intentos innecesarios de acceder a datos en segundo plano. Y la Scam Detection, pensada para frenar llamados fraudulentos, se expande a más países e idiomas. A todo esto se suma Warranty and Care, una función que centraliza la garantía, el soporte técnico y los turnos de reparación directamente desde la configuración del celular.