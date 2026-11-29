Los estudiantes de Escuela Técnica N°28 “Juan Martín de Pueyrredón”, de San Luis, ganadores de Solve For Tomorrow 2026 (Foto: gentileza prensa).

Cuatro estudiantes de una escuela técnica de La Toma, San Luis, ganaron la 13.ª edición de Solve for Tomorrow, el concurso educativo organizado por Samsung Argentina. Su proyecto, EducInclusiva IA, propone utilizar inteligencia artificial para adaptar contenidos y actividades escolares a distintas necesidades de aprendizaje.

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El equipo está integrado por María Carranza, Victoria Soloa, Lucas Hains y Francisco Herrera, alumnos de la Escuela Técnica N.º 28 “General Juan Martín de Pueyrredón”. Los jóvenes viajaron a Buenos Aires junto al docente Raúl Ricardo Ginart para presentar su iniciativa en la final, realizada el 26 de noviembre en la Colección de Arte Amalia Lacroze de Fortabat.

Todos los finalistas de Solve For Tomorrow 2026 junto al jurado y representantes de Samsung Argentina (Foto: gentileza prensa)

La propuesta fue elegida entre cinco proyectos finalistas de distintas provincias. Según informó Samsung Argentina, en esta edición participaron 818 equipos, que presentaron 522 ideas a través de la plataforma del programa.

Cómo funciona EducInclusiva IA

La iniciativa nació a partir de una pregunta: cómo ofrecer distintas formas de acceder a un mismo contenido escolar, de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.

La propuesta permite que un docente cargue un archivo y obtenga versiones con recursos como lectura fácil, pictogramas y audio. También contempla compatibilidad con lectores de pantalla, navegación por voz y un avatar en lengua de señas.

EducInclusiva IA todavía es un prototipo: el equipo avanzó desde una maqueta hasta una aplicación funcional e instalable, que fue probada en talleres con docentes y una psicopedagoga. Las fuentes consultadas no precisan si está disponible para el público ni cuándo podría lanzarse.

Una mención especial para un proyecto de Salta

Además del primer puesto para los estudiantes de San Luis, el jurado otorgó una mención especial a Ecodestil, del Colegio Secundario Rural Mediado por TIC N.º 5240 de Salta. El equipo diseñó un destilador de bajo costo para tratar agua con exceso de sales en una comunidad rural. La propuesta busca obtener agua apta para consumo mediante la evaporación y condensación.

Los otros proyectos finalistas abordaron problemas diferentes: SISU, de Córdoba, propuso una aplicación de bienestar escolar; Biocalor Escolar, de Mendoza, planteó convertir residuos agrícolas en pellets para calefaccionar escuelas rurales; y un equipo de Buenos Aires presentó una red de monitoreo de napas para anticipar posibles inundaciones.

Qué es Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow es un programa educativo de Samsung dirigido a estudiantes de nivel secundario. La iniciativa invita a los equipos a identificar problemas de sus comunidades y desarrollar propuestas mediante conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática.

De acuerdo con la empresa, durante 2026 también se realizaron 53 talleres en 19 provincias y 29 localidades, con la participación de más de 2.600 estudiantes y la capacitación de 500 docentes.