Soluciones para quienes viven solos: cómo los nuevos dispositivos inteligentes buscan aliviar la carga de las tareas cotidianas

Vivir solo tiene una ventaja evidente, la autonomía, y un costo menos visible: todo lo doméstico recae en una sola persona. Cocinar porciones chicas, evitar que la comida se eche a perder o decidir con qué programa lavar una mezcla de prendas son decisiones pequeñas que se repiten todos los días.

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Samsung propone atacar ese desgaste con electrodomésticos conectados e inteligencia artificial. Su apuesta para el público que vive solo se apoya en dos equipos de la línea Bespoke AI, una heladera y un lavarropas, administrados desde la app SmartThings.

La heladera que mira lo que hay adentro

La Bespoke AI French Door, de 431 litros, incorpora AI Vision Inside, una función que identifica más de 3.000 alimentos frescos y procesados. Con ese reconocimiento, el AI Food Manager envía a la app alertas de vencimiento y sugerencias de recetas, algo pensado para reducir el desperdicio, el gran enemigo de quien compra para uno.

También permite ver el interior de la heladera de forma remota, activar Power Cool o Power Freeze a distancia y recibir avisos si la puerta quedó abierta. Los circuitos de enfriamiento independientes de Twin Cooling Plus buscan, además, que los olores no se mezclen entre sectores.

Un lavarropas que decide por vos

El Bespoke AI de 11 kg apunta a la otra tarea que cansa: elegir el ciclo. Con AI Wash, los sensores detectan el peso de la carga y el tipo de tela para ajustar el programa, y Clothing Care sugiere el lavado adecuado cuando se mezclan colores y materiales.

Para los días sin tiempo, el modo Super Speed completa un ciclo entero en 39 minutos, y la conexión con SmartThings permite seguir el consumo energético. Matías Luchetti, DA Product Manager de Samsung Argentina, resumió la idea: "Nuestros electrodomésticos asumen el trabajo pesado".

Como toda promesa de marca, conviene mirarla con cierta cautela: son funciones declaradas por el fabricante y su utilidad real dependerá de cuánto las use cada hogar. Lo que sí queda claro es el cambio de enfoque, de equipos que hacen una tarea a equipos que ayudan a decidir.