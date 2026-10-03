Coto tiene un nuevo ahorro para octubre: los electrodomésticos que se consiguen con hasta $240.000 de descuento.

En un contexto en el que renovar un electrodoméstico puede representar un gasto importante, las promociones y alternativas de financiación se convirtieron en una herramienta para quienes necesitan cambiar un artefacto del hogar sin afrontar todo el costo de una sola vez. En ese sentido, Coto cuenta durante octubre con distintas opciones de descuentos y cuotas sin interés para productos seleccionados.

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Según las promociones publicadas por la cadena, durante todo el mes hay alternativas que permiten acceder a hasta 18 cuotas sin interés en determinados productos de electrodomésticos, dependiendo de la tarjeta y de la entidad bancaria. Las condiciones varían según el medio de pago y el artículo elegido.

Las promociones de Coto para octubre

Entre las opciones disponibles aparecen 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para determinados electrodomésticos. También existen alternativas de 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Cabal para productos seleccionados de la categoría.

A su vez, algunas tarjetas bancarias ofrecen planes especiales. Por ejemplo, Coto publica promociones de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas American Express, mientras que clientes de determinadas tarjetas del Banco Galicia pueden acceder a planes de hasta 18 cuotas en productos seleccionados.

También hay promociones específicas que permiten obtener descuentos en un pago, aunque los porcentajes, topes de reintegro y productos alcanzados dependen de cada medio de pago y de las condiciones establecidas por Coto.

El outlet de Coto, otra alternativa para ahorrar

Más allá de las promociones generales, otra opción que ganó notoriedad en las últimas semanas es el outlet de electrodomésticos de Coto ubicado en Gallo 250, en el barrio porteño de Abasto.

Allí se pueden encontrar televisores, heladeras, microondas, lavarropas, hornos eléctricos, aires acondicionados y otros productos a precios inferiores a los de una sucursal tradicional. La oferta, sin embargo, depende del stock disponible en el momento de la visita.

La particularidad de este espacio es que algunos productos pueden presentar detalles estéticos, daños en el packaging o pequeños desperfectos. Por eso, antes de comprar es importante revisar el estado del artículo y consultar las condiciones de cambio y garantía correspondientes.

Entre las opciones disponibles aparecen 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para determinados electrodomésticos.

Cuánto se puede ahorrar en el outlet

Una de las mayores diferencias aparece en determinados productos de la marca Top House, perteneciente a Coto. De acuerdo con los precios difundidos recientemente, algunos artículos presentan diferencias importantes respecto de los valores publicados para productos similares en el supermercado.

Entre los ejemplos relevados aparecen un microondas Top House de 27 litros, un robot de cocina, un aire acondicionado inverter de 3.450 W y un horno empotrable, con brechas que en determinados casos llegan a superar los $200.000.

Sin embargo, no todos los productos representan necesariamente la misma oportunidad. En algunos televisores y electrodomésticos de primeras marcas, la diferencia puede ser menor o incluso desaparecer cuando existen promociones vigentes en la tienda tradicional o en la web.

Por eso, antes de realizar la compra, conviene comparar el precio del outlet con el valor actualizado del mismo producto en Coto Digital y revisar las condiciones de la promoción disponible con cada tarjeta.

Las promociones de Coto tienen vigencia durante octubre de 2026, aunque pueden aplicarse exclusiones y condiciones particulares según el producto y el medio de pago.