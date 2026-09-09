Celulares en 18 cuotas sin interés y con 25% de descuento: la imperdible promo de una marca clave

Renovar el celular sin que el bolsillo sufra demasiado tiene fecha límite. Motorola lanzó el Moto Sale, una promoción con descuentos de hasta el 25% y financiación en hasta 18 cuotas sin interés, válida del 4 al 11 de septiembre.

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Las ofertas alcanzan a modelos de las familias moto g, motorola edge, motorola razr y motorola signature, y están disponibles en la tienda oficial de Motorola, las Motorola Flagship Stores, operadores y principales retailers del país.

Los plegables, con los descuentos más grandes

El motorola razr fold, el primer plegable tipo libro de la marca, pasó de $3.999.999 a $2.999.999, con hasta 18 cuotas sin interés. El motorola razr 70 ultra bajó de $2.899.999 a $2.599.999, y el motorola razr 70 quedó en $1.299.999, frente a los $1.799.999 habituales, ambos también con 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

El signature, la apuesta más premium

El motorola signature, la propuesta más sofisticada de la marca con Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, cayó de $2.999.999 a $2.399.999, también en 18 cuotas sin interés. Con cámara triple de 50 MP y batería de 5.200 mAh con carga TurboPower de 90W, se posiciona como uno de los equipos más completos de la promoción.

Los edge y la línea moto g, con financiación de hasta 12 cuotas

El motorola edge 70 pro bajó a $1.499.999, con hasta 12 cuotas sin interés, mientras que el edge 70 y el edge 70 fusión también sumaron descuentos con financiación similar. En la línea económica, el moto g max, con su cámara de 200 MP, quedó en $799.999, y modelos como el moto g77, moto g67, moto g47 y moto g17 también entraron en la promoción, con precios desde $199.999 y hasta 9 cuotas sin interés en todos los casos.