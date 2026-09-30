Soberanía digital y tecnología: el gran encuentro de código abierto en la Argentina que revelará las claves para escalar la IA de forma segura

Buenos Aires vuelve a ser sede de uno de los eventos de tecnología abierta más importantes de la región. La cita reúne a especialistas de distintos países para pensar un problema que crece al mismo ritmo que la inteligencia artificial: cómo escalarla sin perder el control sobre los propios datos.

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El Red Hat Summit: Connect 2026 llega a Buenos Aires el próximo 21 de octubre, después de pasar por Lima y camino a Montevideo, Santiago, Ciudad de México, San Pablo y Bogotá. La sede porteña es el Hotel Alvear Icon, y la propuesta central pone en el centro tres ejes que hoy pelean por espacio en la agenda de cualquier empresa que usa IA, la soberanía digital, la seguridad y la escala.

Un problema que no es solo técnico

Llevar la inteligencia artificial a producción suena más simple de lo que es en la práctica. Las organizaciones necesitan innovar rápido, pero sin ceder el control sobre su infraestructura ni quedar atadas a un único proveedor. Ese es el argumento de fondo del open source: las tecnologías abiertas ofrecen la libertad de elegir cómo y dónde correr cada carga de trabajo.

Thiago Araki, director sénior de tecnología para América Latina en Red Hat, resumió el desafío así: la aceleración de la IA se cruza hoy con tensiones geopolíticas y nuevas exigencias regulatorias, y ahí es donde las empresas necesitan innovar sin resignar el control de su propia infraestructura.

Lightwell, la apuesta conjunta con IBM

Una de las presentaciones fuertes de esta edición es Lightwell, un desarrollo conjunto entre Red Hat e IBM pensado para proteger la cadena de suministro del software open source. La herramienta amplía el acceso a la corrección de vulnerabilidades de forma más ágil, en un contexto donde los propios ataques informáticos también empiezan a automatizarse con IA.

Andrea Cavallari, Field CTO para América Latina de la compañía, ubicó a la seguridad de la cadena de suministro como un tema central de esta etapa, y remarcó que "la idea es conectarla directamente con la estrategia de TI empresarial, para que las organizaciones puedan innovar sin resignar autonomía".

Un evento con presencia regional

La jornada, bajo la consigna "Unlock what's next", estará conducida por la periodista Martina Rúa y combinará paneles, demostraciones en vivo y casos de éxito de organizaciones que ya trabajan con código abierto. "El open source es hoy el gran catalizador de la TI empresarial", resumió Jorge Payró, Country Manager de Argentina y Director Regional del Cono Sur en Red Hat.

Para Payró, el open source les da a las empresas la libertad de avanzar a su propio ritmo, con la estabilidad y el control que necesitan para sostener su crecimiento. La inscripción para el encuentro en Buenos Aires ya está disponible en el sitio oficial de Red Hat Summit: Connect 2026.