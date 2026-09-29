OpenAI va por la navegación GPS: ChatGPT suma mapas e información en tiempo real para competirle a Google Maps

OpenAI sumó una función que convierte a ChatGPT en algo mucho más parecido a una herramienta de búsqueda local que a un simple chatbot de texto. Se llama ChatGPT Maps y permite buscar lugares, planificar viajes y consultar información de puntos de interés directamente desde la conversación con la IA.

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La función funciona con mapas interactivos donde aparecen horarios, direcciones, datos de contacto, fotos, descripciones y reseñas de otros usuarios, todo integrado dentro del mismo chat. Detrás de la herramienta están Mapbox y OpenStreetMap, los proveedores de cartografía que le dan sustento técnico a la propuesta.

Qué puede hacer ChatGPT Maps

Además de mostrar lugares en el mapa, la función ayuda a organizar viajes completos según presupuesto, duración, medio de transporte e intereses de cada usuario. También sugiere restaurantes, museos, monumentos y otros puntos cercanos, algo pensado para reemplazar varias búsquedas sueltas por una sola conversación.

La idea de fondo es que el usuario no tenga que salir de ChatGPT para planificar una salida o un viaje: pide recomendaciones, ve el mapa con las opciones y arma el itinerario sin abrir otra aplicación. Es un paso más en la estrategia de OpenAI de convertir a su asistente en un punto de partida para tareas cotidianas.

Lo que todavía no iguala a Google Maps

Acá está el punto que conviene aclarar antes de reemplazar la app que ya usás: ChatGPT Maps no ofrece navegación en tiempo real con indicaciones paso a paso, ni datos de tránsito o clima en vivo. Tampoco permite comentarios de la comunidad ni interactuar con elementos secundarios del mapa, funciones que Google Maps sí tiene consolidadas desde hace años.

Por ahora, la herramienta funciona únicamente desde la versión web, en chatgpt.com/maps o desde el menú desplegable de ChatGPT. La integración a las apps de iOS y Android todavía no está disponible, aunque se espera que llegue en el corto plazo.

Disponibilidad geográfica

ChatGPT Maps ya estaba disponible en Estados Unidos y Canadá, y este año se expandió a la Unión Europea. No hay confirmación sobre su llegada a Latinoamérica, así que conviene tomar esta expansión como un paso intermedio y no como un lanzamiento global todavía cerrado.