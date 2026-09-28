Alerta por ciberdelitos: WhatsApp ya concentra el 43% de las estafas por mensajería y crecen las denuncias por el uso de IA

El 66% de las víctimas cree que la IA estuvo involucrada en el fraude que sufrió.

WhatsApp aparece en el 43% de las estafas realizadas a través de servicios de mensajería, mientras que el 66% de las víctimas considera que la inteligencia artificial (IA) estuvo involucrada en el fraude que sufrió. Los datos surgen de un estudio internacional de Kaspersky que también advierte sobre la rapidez con la que se concretan estos engaños.

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La investigación, llamada The Great Messaging Heist, fue realizada por Censuswide por encargo de Kaspersky en abril de 2026 y recopiló las respuestas de 2.806 personas de entre 16 y 61 años que fueron víctimas de estafas por mensajería a nivel global.

Las estafas pasan de una aplicación a otra

Después de WhatsApp, los mensajes de texto mediante SMS o iMessage aparecen en el 40% de los casos. Le siguen Facebook, con 27%; Telegram, con 22%, e Instagram, con 19%.

El estudio también muestra que el 63% de las estafas se desarrolla en diferentes plataformas. Un contacto puede comenzar con un SMS y continuar en WhatsApp o Telegram, una estrategia que permite construir conversaciones más elaboradas y dificulta detectar el engaño.

Entre las modalidades más frecuentes aparecen las falsas notificaciones de entrega, que representan el 38% de los casos; las supuestas inversiones, con 37%; y la suplantación de marcas, con 31%.

La velocidad es otro factor clave. El 52% de las estafas exitosas se concreta en menos de 30 minutos desde el primer contacto hasta la entrega de dinero o información personal. Además, aproximadamente una de cada siete ocurre en menos de cinco minutos.

El avance de la IA suma una dificultad adicional para reconocer los mensajes fraudulentos.

La inteligencia artificial vuelve más creíbles los engaños

El avance de la IA suma una dificultad adicional para reconocer los mensajes fraudulentos. Según el estudio, el 66% de las víctimas cree que esta tecnología estuvo involucrada en la estafa que sufrió.

Dentro de ese grupo, el 42% identificó mensajes que consideró escritos mediante IA, el 31% detectó voces generadas o clonadas y el 25% señaló el uso de imágenes o videos deepfake.

Esto permite generar comunicaciones más elaboradas y reproducir el lenguaje utilizado por empresas, servicios o incluso personas conocidas. De esta manera, errores ortográficos o expresiones poco naturales, que antes podían funcionar como señales de alerta, pueden desaparecer.

Cuánto dinero pierden las víctimas

El impacto también se refleja en las pérdidas. El 51% de las víctimas terminó perdiendo dinero, mientras que el 43% proporcionó información personal, como nombres, números telefónicos o direcciones de correo electrónico.

En promedio, cada estafa exitosa provocó pérdidas de 733 dólares. Además, el 28% de los participantes afirmó haber sido víctima de una estafa tres o más veces durante los seis meses anteriores al estudio.

Kaspersky recomienda desconfiar de los mensajes que generan urgencia, evitar compartir información sensible y verificar cualquier solicitud directamente mediante los canales oficiales de la empresa, banco o servicio involucrado.