Si te llega este mensaje de texto al celular, tu línea va a pasar a otra compañía: qué hay que hacer

Un universo cercano a los 6 millones de usuarios de Movistar en el país comenzó a recibir notificaciones vía SMS respecto a un cambio directo en la prestación de su línea de telefonía celular. El aviso masivo responde al esquema de desinversión fijado por los organismos reguladores para autorizar la compra de las operaciones de Telefónica de Argentina por parte del grupo Telecom.

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El mensaje que impactó en las pantallas de miles de clientes aclara formalmente los motivos normativos de la medida: "Por disposición del tribunal de defensa de la competencia en el marco de la adquisición de telefónica móviles argentina sa por telecom argentina sa tu servicio será brindado por otro proveedor tuenti cps comunicaciones sa cuit 30 69685097 2 prestará el servicio".

¿Qué tenés que saber si recibiste el mensaje?

Traspaso progresivo: la migración no es automática de un segundo a otro. La notificación enviada por SMS funciona como una primera comunicación legal previa. El cambio de prestador se realizará de forma escalonada.

Mantenimiento de planes y abonos: las comunicaciones oficiales aseguran que la prestación mantendrá las condiciones tarifarias y de calidad. Todo detalle particular sobre facturación, ciclo de cobro o eventual reemplazo de tarjetas SIM será informado individualmente a cada cliente a medida que avance el trámite.

Derecho a la baja sin penalidad: al tratarse de una modificación unilateral en las condiciones contractuales originarias del servicio, los clientes notificados tienen pleno derecho a rechazar la migración y solicitar la rescisión del contrato sin costo ni penalidad alguna.

Canales de atención habilitados: quienes deseen realizar consultas, pedir aclaraciones o tramitar la baja del servicio antes del traspaso definitivo pueden comunicarse de forma gratuita al número 0800-321-0700 o marcando *700 desde el celular.

El trasfondo del negocio y el riesgo de concentración

La operación de absorción de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom se cerró en torno a los USD 1.245 millones. Sin embargo, la acumulación de participación de mercado en un segmento donde ya opera Personal encendió las alarmas por posible posición dominante frente al competidor directo, Claro.

Para evitar un monopolio u oligopolio de hecho en la infraestructura de telecomunicaciones, el organismo antimonopolio condicionó el visto bueno definitivo al desprendimiento de un paquete amplio de clientes de voz y datos móviles, además de cerca de 200.000 accesos de banda ancha fija.

La empresa adjudicataria de este paquete es Metrotel, que aceptó una oferta económica de USD 450 millones para quedarse con la porción cedida por Telecom y operar la cartera bajo el paraguas comercial de Tuenti (gestionada bajo la razón social CPS Comunicaciones S.A.). De esta manera, se busca consolidar un tercer prestador con la escala indispensable para competir operativamente en el mercado nacional.