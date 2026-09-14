La nueva función de privacidad en YouTube que evita que otros vean lo que mirás en un televisor compartido

YouTube incorporó un PIN de cuatro dígitos para bloquear cuentas en su aplicación para televisores y evitar que otras personas que utilizan el mismo dispositivo puedan acceder a información personal. La nueva función protege las recomendaciones, las suscripciones y el historial de búsqueda de cada perfil, algo especialmente útil cuando un Smart TV es compartido entre distintos integrantes de una casa.

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Una vez configurado el código, será necesario ingresarlo para abrir la cuenta desde la aplicación de YouTube en el televisor. La plataforma busca así mantener separada la experiencia de cada usuario y evitar que otras personas puedan consultar o modificar accidentalmente su actividad. Además, la cuenta bloqueada puede desbloquearse desde la aplicación móvil de YouTube y quienes tengan activadas las notificaciones recibirán un aviso cuando alguien intente acceder.

Cómo activar el PIN de YouTube en un televisor

Para bloquear una cuenta de YouTube en un TV, hay que abrir la aplicación en el televisor e ingresar al perfil correspondiente desde el menú de navegación ubicado a la izquierda.

Después, se debe seleccionar el botón de Configuración de la cuenta, que aparece debajo del perfil. A partir de ahí, la aplicación mostrará las instrucciones necesarias para activar el bloqueo y establecer un código de cuatro dígitos.

Con el PIN activado, las demás personas que utilicen ese mismo televisor no podrán entrar directamente a la cuenta protegida. De esta manera, cada perfil puede conservar de forma privada sus recomendaciones, suscripciones y búsquedas, sin mezclarlas con las de otros usuarios.

YouTube incorporó un PIN de cuatro dígitos para bloquear cuentas en su aplicación para televisores.

La medida está especialmente pensada para dispositivos compartidos, donde diferentes personas suelen utilizar la misma aplicación de YouTube. El bloqueo permite mantener una experiencia personalizada sin necesidad de cerrar la sesión cada vez que otra persona utiliza el televisor.

Cómo revisar dónde está abierta una cuenta

Como medida adicional de seguridad, Google permite consultar los dispositivos en los que una cuenta mantiene una sesión iniciada. Esta información puede revisarse desde google.com/devices, donde también es posible cerrar sesión de manera remota en equipos que el usuario haya olvidado o que no reconozca.

El nuevo PIN se suma a otras funciones que YouTube incorporó recientemente. Entre ellas aparece el chat con Gemini, que permite realizar preguntas sobre el video que se está reproduciendo, consultar conceptos o temas mencionados en el contenido e incluso pedir un resumen de determinados segmentos de videos extensos.

También se incorporaron cambios en Shorts, nuevas herramientas de búsqueda y modificaciones en la forma en que la plataforma identifica y muestra contenidos creados o modificados mediante inteligencia artificial.