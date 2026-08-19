El fin de una era en YouTube: cómo funcionará el nuevo conteo de vistas y qué pasa con las ganancias

Durante años, un video de YouTube necesitó que alguien lo mirara al menos 30 segundos para que esa reproducción contara como una vista de verdad. Esa regla, que definió durante mucho tiempo la métrica más famosa de la plataforma, tiene los días contados.

YouTube anunció que, a partir del 24 de agosto, una visualización va a contabilizarse desde el primer fotograma del video, sin importar el formato. "Sabemos que los creadores desean eliminar esta confusión en las métricas y comprender con precisión su alcance real, por eso estamos implementando esta actualización", explicó la compañía.

Cómo se cuenta ahora una visualización

Hasta ahora, la plataforma usaba distintos sistemas de conteo según el formato del video. Con el cambio, esa diferencia desaparece: la nueva regla se aplica por igual a todos los canales y formatos, así que muchos creadores van a ver un aumento más rápido en el número total de vistas que se muestra públicamente en sus videos.

Por qué esto no cambia las ganancias

Acá está el dato clave para quienes viven de YouTube: el cambio en el conteo público no tiene impacto directo en la monetización ni en los requisitos para entrar al Programa de Socios de YouTube (YPP). Las ganancias van a seguir calculándose con métricas separadas, ahora rebautizadas como "visualizaciones de Shorts calificadas" y "horas de visualización calificadas" (antes se llamaban "visualizaciones públicas válidas de Shorts" y "horas de visualización públicas válidas"), disponibles en YouTube Analytics dentro del Modo avanzado.

Además, la plataforma va a mantener la métrica "Visualizaciones activas", para que los creadores puedan seguir viendo cuántos espectadores deciden quedarse mirando el video más allá del primer fotograma.

El otro cambio que ya viene: entrar al programa de socios será más difícil

Esta actualización llega pocos días después de otro anuncio bastante más duro para quienes todavía no monetizan: a partir del 1 de febrero de 2027, los nuevos aspirantes al YPP van a necesitar 8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días (el doble de las 4.000 actuales) o 20 millones de visualizaciones válidas de Shorts en 90 días (contra los 10 millones de ahora), manteniendo el piso de 1.000 suscriptores. El cambio no afecta a quienes ya forman parte del programa, aunque van a tener que aceptar los nuevos términos antes del 31 de enero de 2027 para seguir cobrando con normalidad.