La ROG Strix SCAR 18 de ASUS combina una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 de 175 W con un sistema de refrigeración rediseñado: tres ventiladores y cámara de vapor con metal líquido en CPU y GPU. ASUS asegura que así sostiene 320 W de potencia total.

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En una notebook gamer de máximo rendimiento, el límite no es el chip, sino el calor. De poco sirve montar una GPU de 175 W si el equipo no puede disiparla de forma sostenida, y ese es el problema que ASUS dice haber resuelto en la cima de su línea ROG. En la Argentina se consigue con Intel Core Ultra 9 290HX Plus, RTX 5090, 32 GB de DDR5 y 2 TB de SSD.

Más potencia, más calor

En modo Turbo, la Strix SCAR 18 alcanza 95 W para el procesador y 175 W para la GPU, el TGP máximo de la RTX 5090 para notebooks. ASUS subió la potencia total del sistema de los 255 W de la generación anterior a 320 W.

Esos 65 W adicionales explican el rediseño térmico: la compañía buscó que el rendimiento se sostenga en el uso diario y no solo en picos de carga.

Tres piezas para sostener 320 W

La primera es una cámara de vapor de punta a punta con disipador en configuración sándwich. Según ASUS, transporta más calor que los heatpipes por sí solos y reduce los puntos calientes.

Las otras dos son el Tri-Fan y el metal líquido. En la versión 2026, el ventilador es un poco más alto y mueve 90% más de aire que el de la generación anterior. En CPU y GPU, ASUS aplica Conductonaut Extreme, de Thermal Grizzly, un compuesto que conduce el calor con mayor eficiencia que la pasta convencional.

Para quién es y qué garantía trae

La compañía la piensa para jugar los últimos títulos AAA en 4K con todo al máximo y para cargas creativas donde la GPU trabaja al límite durante períodos prolongados. Su pantalla es de 18 pulgadas, 4K, a 240 Hz, ROG Nebula HDR con Mini LED, y la RTX 5090 es la configuración para quien quiere el tope de la línea.

Las notebooks ROG, incluida esta, tienen dos años de garantía de fábrica, el mismo estándar al que ASUS equiparó recientemente Zenbook, Vivobook, ProArt y TUF Gaming. En la Argentina, el modelo es el G835LXG-TQ594W.