ASUS lanzó el ASUS Googlebook 14: las características del primer equipo diseñado para Gemini Intelligence

ASUS presentó la Googlebook 14, una notebook ultraportátil de 14 pulgadas desarrollada para aprovechar Gemini Intelligence y ofrecer una experiencia más conectada con los teléfonos Android. El equipo combina un diseño de apenas 0,99 kg de peso y 10,9 mm de grosor con configuraciones de hasta Intel Core Ultra 7 Serie 3, 64 GB de memoria RAM y 1 TB de almacenamiento SSD.
La ASUS Googlebook 14 incluye además 12 meses de Google AI Pro, que permite acceder a funciones ampliadas de Gemini, Flow y Gemini Notebook, junto con integración en distintas aplicaciones de Google. También incorpora 5 TB de almacenamiento en la nube para guardar archivos y fotografías.
Una notebook liviana, resistente y potente
El equipo cuenta con un chasis de aleación de magnesio y aluminio mecanizado por CNC, pensado para combinar bajo peso y resistencia. Su acabado Dusk Ash incorpora Nano Ceramic Technology, que ayuda a proteger la superficie frente a rayones, manchas y abrasión.
La ASUS Googlebook 14 fue probada bajo el estándar MIL-STD 810H y los estándares ASUS Superior Durability. En su interior puede integrar hasta un Intel Core Ultra 7 Serie 3, 64 GB de memoria LPDDR5X y un SSD PCIe 4.0 de hasta 1 TB. Su batería de 70 Wh ofrece hasta 18 horas de autonomía, mientras que el sistema de refrigeración apunta a mantener el rendimiento con un funcionamiento prácticamente silencioso.
La pantalla es una OLED HDR 3K de 14 pulgadas, con formato 16:10, tasa de refresco de 120 Hz y hasta 1.000 nits de brillo HDR máximo. También cuenta con Corning Gorilla Glass Victus y tecnología antirreflejos Corning Gorilla Matte.
Gemini como asistente integrado
Uno de los principales diferenciales de la ASUS Googlebook 14 es su integración con Gemini Intelligence. Entre sus funciones aparece Magic Pointer, que permite seleccionar elementos en pantalla para realizar consultas, comparar información o crear contenido con Gemini.
El sistema también ofrece sugerencias proactivas que pueden mostrar información o acciones relacionadas con lo que aparece en pantalla. Por ejemplo, Gemini puede ayudar a recuperar datos de correos electrónicos o del calendario.
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La conexión con dispositivos Android compatibles permite continuar tareas iniciadas en el teléfono, además de proyectar aplicaciones móviles directamente en la notebook.
En conectividad, incluye dos puertos Thunderbolt 4 USB-C, dos USB 3.2 Gen 2 Type-A, HDMI 2.1b y un conector de audio de 3,5 mm. También incorpora Wi-Fi 7.
ASUS Googlebook 14 cuenta con dos años de garantía de fábrica. Además, ASUS Perfect Warranty ofrece cobertura gratuita por daños accidentales durante el primer año, mediante el registro del equipo en MyASUS.