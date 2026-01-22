Descuentos y cuotas sin interés: así es Bespoke AI Days de Samsung para renovar tu hogar

Samsung está celebrando los Bespoke AI Days, un evento de promociones y beneficios pensado para que quienes buscan equipar o actualizar su hogar con tecnología inteligente puedan hacerlo con descuentos exclusivos y opciones de pago accesibles. La campaña incluye cuotas sin interés, ofertas especiales en una selección de productos y propuestas de financiamiento que facilitan la compra de electrodomésticos, televisores y dispositivos conectados por inteligencia artificial. La propuesta llega en un momento donde muchos consumidores planean renovar su casa y aprovechar las últimas innovaciones tecnológicas disponibles en el mercado.

Qué son los Bespoke AI Days

Los Bespoke AI Days son una iniciativa de Samsung que combina ofertas especiales, descuentos progresivos y facilidades de financiamiento para facilitar la adquisición de tecnología para el hogar. El foco está en productos que integran innovación y conectividad, desde electrodomésticos hasta dispositivos inteligentes que aportan comodidad y eficiencia al uso diario.

Descuentos y promociones destacadas

Durante este período de promociones, Samsung ofrece descuentos en modelos seleccionados de electrodomésticos, pantallas y tecnología para el hogar. Entre los productos que suelen participar de estas campañas se encuentran:

Heladeras inteligentes con diseño modular y funciones conectadas.

Lavarropas y secarropas con tecnología avanzada para ahorro de energía y mejor rendimiento.

Televisores y pantallas con calidad de imagen superior, incluyendo modelos con IA integrada.

Pequeños electrodomésticos y accesorios conectados.

Los descuentos varían según el producto y el punto de venta, con ofertas que pueden representar una reducción significativa frente al precio habitual.

Cuotas sin interés y financiación accesible

Una de las principales ventajas de los Bespoke AI Days es la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, lo que permite distribuir el costo de productos de gama alta sin pagos extras por financiamiento. Este tipo de opción resulta especialmente útil para quienes desean renovar varios equipos del hogar o acceder a dispositivos con tecnología avanzada sin un impacto fuerte en el presupuesto mensual.

Además de las cuotas sin interés, la campaña puede incluir ofertas adicionales con tarjetas de crédito seleccionadas, bonificaciones por medio de pago digital y promociones específicas con ciertos bancos aliados.

Cómo aprovechar las ofertas

Para beneficiarse de los Bespoke AI Days de Samsung, los consumidores pueden:

Visitar la tienda online de Samsung Argentina y explorar las secciones promocionales. Consultar los catálogos en tiendas físicas y retailers oficiales para conocer las ofertas disponibles. Revisar las condiciones de financiación y tarjetas adheridas para cuotas sin interés. Comparar productos y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades de hogar inteligente.

Por qué conviene renovar con esta campaña

La fusión entre descuentos directos, financiación sin interés y la amplia gama de productos incluidos en los Bespoke AI Days ofrece una oportunidad ideal para equipar el hogar con tecnología moderna, desde electrodomésticos que facilitan las tareas diarias hasta dispositivos con funciones inteligentes que optimizan confort, conectividad y eficiencia energética.

La campaña está pensada tanto para quienes buscan su primera actualización tecnológica como para quienes desean sustituir equipos antiguos por opciones más potentes y conectadas.