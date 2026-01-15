Samsung vs iPhone: quién vendió más celulares en 2025

La guerra por el liderazgo en el mercado de smartphones no dio un resultado rotundo en 2025, pero sí marcó un hito: por primera vez en años, Apple logró posicionarse como la marca que más teléfonos celulares envió globalmente, dejando a Samsung en segundo lugar.

Según datos de Counterpoint Research, Apple cerró el año con aproximadamente 20% de participación de mercado global, mientras que Samsung se quedó cerca con alrededor del 19%, en un mercado que creció moderadamente respecto al año anterior.

Apple y Samsung, cabeza a cabeza

El impulso para que Apple retomara el liderazgo estuvo en gran parte ligado al éxito de la serie iPhone 17, que mantuvo una fuerte demanda en mercados clave durante todo 2025. La recepción positiva de sus modelos ayudó a la compañía a superar a Samsung en términos de volumen total de envíos, aunque por un margen estrecho que refleja la intensa competencia entre ambos fabricantes.

Por su parte, Samsung sostuvo una participación muy competitiva gracias al sólido rendimiento de sus líneas Galaxy S25 y otros modelos populares dentro de su catálogo. La marca surcoreana mantuvo un crecimiento en envíos, aunque no suficiente para retener el primer puesto en el mercado global anual.

Lo que dicen los datos globales

Los informes de mercado apuntan a que Apple finalizó 2025 con alrededor del 20% de la cuota global de smartphones vendidos, impulsada por la fuerte adopción de los iPhone más recientes y una base amplia de usuarios que renovaron su dispositivo. Samsung, con cerca de 19% del mercado, quedó justo detrás, manteniendo su rol como el principal rival en la industria.

Aunque la diferencia en porcentaje puede parecer pequeña, representa un cambio significativo en la dinámica entre ambas compañías: Apple no solo lideró en volumen total anual, sino que lo hizo por primera vez en más de una década, impulsando la narrativa de una competencia cada vez más cerrada en el sector móvil.

Más allá de cifras anuales

Si bien los envíos de Apple superaron a los de Samsung en 2025 a nivel global, ambos siguen dominando el mercado mundial de celulares y mantienen estrategias agresivas para captar nuevos usuarios. Samsung continúa fuerte en segmentos amplios del mercado Android, y Apple refuerza su liderazgo con actualizaciones frecuentes de producto y una base fiel de clientes.

El resultado de 2025, además, indica que la batalla por la cabeza del mercado no es un título inamovible: la cercanía entre Apple y Samsung sugiere que pequeños cambios en la recepción de nuevos modelos, estrategias de precios o condiciones económicas regionales pueden mover la balanza en los próximos años.