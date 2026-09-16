Samsung lanzó en Argentina el parlante WiFi Music Studio: cómo es y qué características tiene

Samsung anunció la llegada a la Argentina de Music Studio, una nueva familia de parlantes WiFi que combina sonido tridimensional, conectividad inteligente y diseño. La propuesta fue desarrollada junto al reconocido diseñador industrial francés Erwan Bouroullec y busca integrar los equipos de audio con la decoración del hogar.

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La nueva línea está compuesta por dos modelos: Music Studio 5 y Music Studio 7, cada uno pensado para diferentes espacios y necesidades. Ambos forman parte de la categoría Lifestyle de Samsung y apuestan por transformar al parlante tradicional en un objeto que pueda integrarse al ambiente como una pieza de diseño.

Music Studio 5 y Music Studio 7

El Music Studio 5 está pensado principalmente para la ambientación y los espacios más chicos. Cuenta con un sistema estéreo de 2.0 canales, conductos de graves optimizados y un sistema de control de vibraciones mecánicas para ofrecer frecuencias bajas profundas sin recurrir a un subwoofer externo. Por su formato compacto, puede ubicarse sobre escritorios, mesas de noche o livings.

Por otro lado, el Music Studio 7 apunta a una experiencia de sonido tridimensional en espacios abiertos o salas principales. Incorpora una configuración 3.1.1 canales, con un Super Tweeter, tres altavoces de rango completo y un woofer dedicado. Además, es compatible con Hi-Resolution Audio de 24-bit/96 kHz para reproducir fuentes de audio de alta resolución.

Su formato vertical fue diseñado para combinarse visualmente con televisores de grandes pulgadas y formar una configuración de home cinema sin alterar la estética del ambiente.

Diseño y funciones inteligentes

La propuesta estética de Music Studio toma como referencia la forma clásica del cono de un altavoz y la transforma en una pieza escultórica. Los equipos incorporan superficies estilizadas, bordes metálicos y textiles de ingeniería acústica, seleccionados para permitir que el sonido se desplace sin distorsiones ni barreras físicas.

La nueva línea está compuesta por Music Studio 5 y Music Studio 7.

En cuanto a sus funciones, la línea incorpora SpaceFit Sound Pro, que utiliza micrófonos para analizar las características acústicas del ambiente y ajustar automáticamente el sonido. También cuenta con Q-Symphony, que permite sincronizar los parlantes con Smart TVs Samsung compatibles para sumar canales de audio.

A esto se agregan Spotify Tap, WiFi, Bluetooth, Dolby Atmos inalámbrico y compatibilidad con asistentes de voz. Como beneficio de lanzamiento, Samsung ofrece los Music Studio en su tienda online con 9 cuotas sin interés o un 15% de descuento pagando en un solo pago.