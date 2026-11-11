Samsung lanzó en Argentina sus nuevos Smart TVs Mini LED de alta gama: qué características traen

Samsung anunció la llegada de su nueva línea de televisores Mini LED a la Argentina, con los modelos M80H y M70H. La propuesta busca ampliar su catálogo de pantallas de alta gama mediante una tecnología que combina microdiodos de retroiluminación, procesamiento de imágenes con inteligencia artificial y funciones orientadas al entretenimiento, los videojuegos y el uso cotidiano.

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Los nuevos Smart TV están disponibles en tamaños que van desde las 43 hasta las 85 pulgadas y cuentan con el procesador NQ4 AI Gen2, que potencia la plataforma Vision AI Companion. Además, funcionan con One UI Tizen, el sistema operativo de Samsung que garantiza siete años de actualizaciones gratuitas.

Mini LED: más contraste y precisión en los colores

Una de las principales características de esta generación es la tecnología Quantum Mini LED, que utiliza diodos de luz 40 veces más pequeños que los de los televisores LED convencionales. Esto permite aumentar las zonas de atenuación independiente (Local Dimming) y mejorar el control de la iluminación en cada escena.

De esta manera, las pantallas consiguen negros más profundos y blancos más intensos, al mismo tiempo que reducen el efecto halo que suele aparecer alrededor de los objetos brillantes sobre fondos oscuros.

A esto se suma Pure Spectrum Color, una tecnología que utiliza puntos cuánticos libres de cadmio para ampliar la precisión cromática. Según Samsung, permite alcanzar el 100% del volumen de color y mantener la fidelidad de los tonos incluso cuando la pantalla trabaja con niveles elevados de brillo.

En cuanto a la imagen, el procesador NQ4 AI Gen2 incorpora herramientas como 4K AI Upscaling y Color Booster Pro, que analizan contenidos HD y Full HD para mejorar su definición y acercarlos a una calidad 4K. También incluye un modo fútbol que reconoce el campo de juego y optimiza la nitidez de la pelota y el césped.

Los nuevos Smart TV están disponibles en tamaños que van desde las 43 hasta las 85 pulgadas.

Inteligencia artificial, gaming y ahorro energético

La nueva línea también apunta a los usuarios que buscan un televisor para videojuegos. El modelo M80H ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz en resolución 4K, junto con compatibilidad con FreeSync Premium y Game Bar. Además, incorpora Motion Xcelerator para mejorar la fluidez de las imágenes en movimiento.

En materia de eficiencia energética, Samsung destaca que estos televisores ofrecen un 10% más de brillo con el mismo consumo de energía. También cuentan con AI Energy Mode, integrado con SmartThings, que utiliza sensores de luz ambiental y detección de presencia para ajustar el funcionamiento y reducir el gasto eléctrico hasta un 37%.

Por último, la seguridad está respaldada por Samsung Knox, mientras que la integración con Google Fotos permite visualizar álbumes personales directamente en la pantalla del televisor.

Cuánto cuestan y dónde comprar los nuevos Samsung Mini LED

Los Smart TV Samsung Mini LED M80H y M70H ya se encuentran disponibles en la tienda online oficial de la marca, Samsung Experience Stores y distribuidores autorizados de todo el país.

Como parte de los beneficios de lanzamiento, la compañía ofrece financiación de hasta 12 cuotas sin interés, envío bonificado a todo el país y la posibilidad de entregar un televisor usado como parte de pago mediante el programa Plan Canje Samsung.