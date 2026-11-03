Samsung sumó promociones para el Cyber Monday con un beneficio clave: la lista de celulares, TVs y cuotas

Samsung Argentina anunció sus promociones para el Cyber Monday 2026, con descuentos de hasta el 45% en productos de tecnología y electrodomésticos. La compañía también ofrece financiación de hasta 24 cuotas sin interés con bancos seleccionados, beneficios adicionales por pago al contado y descuentos extra mediante el Plan Canje.

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Las ofertas están disponibles en la tienda online oficial de Samsung y en sus locales físicos de todo el país. La propuesta incluye celulares Galaxy, notebooks, tablets, televisores, monitores, dispositivos de audio y electrodomésticos. Además, hay envíos a todo el país en productos seleccionados y la posibilidad de sumar un artículo con hasta un 50% de descuento al retirar la compra en una tienda física.

Samsung: descuentos en celulares, notebooks y tablets

La línea Galaxy S26 tiene descuentos de hasta el 20% y hasta 12 cuotas sin interés. Entre las opciones destacadas se encuentran el Galaxy S26 Ultra de 256 GB, a $2.699.999, y el Galaxy S26 de 512 GB, a $2.299.999.

En la gama media, el Galaxy A57 de 256 GB se ofrece a $999.999, mientras que el Galaxy A37 de 256 GB cuesta $859.999. Ambos tienen un descuento del 26% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Por su parte, las notebooks Galaxy Book4 cuentan con rebajas de hasta el 39%. El modelo con procesador Intel Core i7 y 16 GB de memoria RAM está disponible a $2.199.999.

También hay promociones en tablets Galaxy Tab A11, desde $349.999, y Galaxy Tab A11+, a $579.999.

Ofertas en televisores, audio y electrodomésticos

Los televisores Samsung tienen descuentos de hasta el 25% en modelos seleccionados. Entre las opciones se encuentra el Crystal UHD 4K de 55 pulgadas, a $789.999, con hasta 12 cuotas sin interés.

En audio, los Galaxy Buds3 FE el descuento es del 45% y costarán $199.999. Las Sound Tower MX-ST40B y MX-ST50B también tienen una rebaja del 45%, con precios de $599.999 y $799.999, respectivamente.

La propuesta incluye además promociones en lavarropas, heladeras y equipos de climatización. El aire acondicionado Split Frío/Calor Inverter de Samsung tiene un descuento del 45% y un precio de $959.999.

Cómo aprovechar las promociones de Samsung

Los usuarios pueden acceder a las ofertas a través de la tienda online oficial de Samsung Argentina y sus sucursales físicas. La marca también ofrece un beneficio adicional para quienes paguen con MODO: un reintegro del 15%, con un tope de $50.000, en productos seleccionados.

A estos beneficios se suman las promociones por pago al contado y el Plan Canje, que permite entregar dispositivos usados como parte de pago para reducir el precio final.