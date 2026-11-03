¿Querés cambiar el celular? Todas las ofertas, canales oficiales y beneficios que lanzó Motorola por el Cyber Monday

Motorola participa del Cyber Monday del 2 al 4 de noviembre con descuentos de hasta 35%, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país, en su tienda online, sus tiendas propias y los principales retailers. La financiación no es pareja: las 18 cuotas se concentran en los plegables y los modelos premium, y la gama de entrada llega con menos cuotas. Por eso conviene mirar el precio final y la cuota, no solo el porcentaje.

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Dónde comprar y qué beneficios hay

Las ofertas están en la tienda oficial de Motorola, en las Motorola Flagship Stores, en las Motorola Store y en los principales operadores y retailers del país. El envío es gratis a todo el país en los productos de la campaña.

En la tienda online hay además un 15% extra pagando en un solo pago, en smartphones y ecosistema, y un 10% de descuento por suscribirse al newsletter. Motorola suma ofertas relámpago, con descuentos mayores y por tiempo limitado, y accesorios incluidos en parte de la selección.

Los celulares en oferta

En la parte alta, el razr fold baja de $3.999.999 a $2.499.999 y el razr 70 ultra, de $2.899.999 a $1.999.999. El Motorola signature cuesta $2.399.999 (antes $2.999.999) y el edge 70, desde $1.199.999 (antes $1.499.999).

En la gama media y de entrada, el moto g67 está desde $499.999 (antes $699.999) y el moto g47 de 4/128 GB, a $399.999 (antes $549.999). El moto g06 de 4/64 GB baja de $259.999 a $219.999.

Cuotas sin interés y accesorios

Los plegables y el signature llegan hasta 18 cuotas sin interés, junto con el razr 70. La serie edge, el moto g max y las moto pad 60 llegan a 12; la mayoría de los moto g, a 9, y los moto g15 y g56, a 6.

Entre los accesorios, los moto buds 2 cuestan $84.999, el moto watch $161.999 y la moto pad 60 pro $1.349.999 (antes $1.499.999), con 12 cuotas. La mayor rebaja en pesos es la del razr fold: $1.500.000 menos que su precio anterior.