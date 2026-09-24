Salud digital: cómo hacerse un electrocardiograma en 30 segundos con los nuevos relojes Galaxy Watch de Samsung

Hacerse un electrocardiograma solía significar sacar turno, ir a una clínica y esperar el resultado en papel. Con los últimos relojes inteligentes, ese chequeo empezó a caber en la muñeca y a resolverse en menos de un minuto.

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Los Galaxy Watch9 y Watch Ultra2 de Samsung permiten hacerse un ECG completo directamente desde el reloj, usando la tecnología del sensor BioActive para registrar el pulso eléctrico del corazón.

Cómo se hace el ECG paso a paso

El proceso es bastante simple: hay que sentarse cómodo, apoyar el antebrazo en una superficie plana y abrir la app Samsung Health Monitor en el reloj. Después, alcanza con colocar suavemente el dedo índice sobre el botón superior metálico durante 30 segundos, sin presionar.

Mientras corre la cuenta regresiva, el reloj va capturando la tira de ritmo cardíaco y, al finalizar, muestra una clasificación preliminar: ritmo sinusal, fibrilación auricular, resultado inconcluso o medición deficiente, según lo que haya detectado.

Qué tan confiable es el resultado

Según un estudio presentado en el Congreso Nacional de Cardiología 2026, la medición ofrece una precisión equivalente a un electrocardiograma clínico de 12 derivaciones, con un margen de error de apenas 5,9 grados en el cálculo del eje eléctrico cardíaco.

Para usar la función, hace falta tener el reloj bien ajustado sobre el hueso de la muñeca, la app instalada, el celular Samsung vinculado y los permisos de salud habilitados. Sin alguno de esos requisitos, la medición puede fallar o no completarse, así que conviene revisar todo antes de empezar.

Compartir el resultado con el médico

Los datos del ECG se sincronizan automáticamente con el celular, lo que permite exportar un documento oficial formateado de forma clínica en PDF, listo para enviarle directamente al médico sin tener que transcribir nada a mano. Es un paso que simplifica bastante el seguimiento para quienes controlan su corazón de forma habitual.