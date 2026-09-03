El futuro en la muñeca: cómo son los nuevos relojes inteligentes que prometen revolucionar el control de la salud física

Huawei presentó una nueva generación de dispositivos durante su evento global de lanzamiento “Chase the Wild”, realizado en Múnich, Alemania. La compañía mostró novedades en cuatro categorías: wearables, tablets, smartphones y audio, con productos que buscan combinar tecnología, salud, deporte, productividad y entretenimiento en el uso cotidiano.

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Entre los lanzamientos más destacados aparecen los nuevos HUAWEI WATCH GT 7 y GT 7 Pro, con funciones avanzadas para actividad física y seguimiento de la salud; el HUAWEI WATCH D3, un reloj orientado al control de la presión arterial y certificado como dispositivo médico en Europa; la HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas, una tablet ultradelgada con herramientas de inteligencia artificial (IA); además de los nuevos FreeBuds Neo y la serie HUAWEI nova 16s.

Huawei apuesta por relojes inteligentes más completos

La serie HUAWEI WATCH GT 7 incorpora mejoras en diseño, autonomía, deportes al aire libre y monitoreo de la salud. El reloj está disponible en tamaños de 46 y 41 milímetros, con ocho opciones de color, mientras que el GT 7 Pro suma una caja de aleación de titanio y un bisel de cerámica nanotecnológica.

Una de las principales novedades está relacionada con el deporte: la serie puede detectar giros y fuerzas G desde la muñeca. También incorpora funciones específicas para deportes de nieve y mapas para esquí al aire libre, con información de más de 3.000 centros de esquí en todo el mundo.

En ciclismo, los relojes permiten planificar rutas en ascenso, recibir alertas sobre pendientes y advertencias ante curvas cerradas. Además, las funciones de salud incorporan nuevas métricas, como la Puntuación de Condición Física, junto con análisis inteligentes y recomendaciones para el bienestar diario.

Huawei también presentó el WATCH 6, con modos de entrenamiento avanzados, análisis mediante IA, GPS y conectividad eSIM para realizar llamadas sin depender del teléfono.

El WATCH D3 completa la propuesta de salud. Este dispositivo permite medir la presión arterial antes y después de realizar ejercicio y cuenta con certificación europea CE-MDR para dispositivos médicos.

El HUAWEI WATCH D3, un reloj orientado al control de la presión arterial.

Una tablet ultradelgada y nuevas opciones de audio

La HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas se destaca por sus apenas 4,7 milímetros de grosor y 454 gramos de peso. Tiene una pantalla OLED flexible PaperMatte y herramientas de IA para convertir voz en texto y digitalizar o mejorar escritura a mano. También permite realizar gestos en el aire mediante el lápiz HUAWEI M-Pencil Pro.

En audio, Huawei presentó los FreeBuds Neo, con un diseño renovado y sonido envolvente. Para smartphones, la serie HUAWEI nova 16s apuesta especialmente por la fotografía de retratos.

Por último, la compañía anunció HUAWEI GoPaint 2026, su concurso global de creación digital, que suma una categoría denominada “Creación sencilla” para ampliar la participación.