Compartir tu ubicación en tiempo real por WhatsApp es útil cuando vas de camino o esperás a alguien, pero el riesgo está en dejarla activa por olvido. La buena noticia es que podés cortarla cuando quieras, sin esperar a que se agote el tiempo.

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La función dura 15 minutos, 1 hora u 8 horas, y está cifrada de extremo a extremo. Eso no evita que el mapa llegue a todos los integrantes de un chat, así que el control del tiempo es lo que más importa.

Cómo compartirla paso a paso

Abrí el chat, individual o grupal, y tocá el botón de adjuntar: un clip en Android y un signo más en iPhone. Elegí Ubicación y después Compartir ubicación en tiempo real. Si la app lo pide, tocá Continuar (en iPhone, OK).

Después elegí la duración y, si querés, sumá un comentario o un emoji antes de enviar. La app también necesita el permiso de ubicación del sistema: en iPhone se gestiona en Ajustes, Privacidad y seguridad, Localización, WhatsApp, con las opciones “Siempre” o “Mientras se usa la app”.

Cómo cortarla antes de tiempo

Para detener el envío en un chat, abrí la conversación, tocá Detener uso compartido y confirmá.

Si compartiste en varios chats, se puede frenar todo desde un solo lugar. En Android, andá a la pestaña de chats, tocá los tres puntos, Ajustes, Privacidad y Ubicación en tiempo real. En iPhone, Tú, Privacidad y Ubicación en tiempo real. En ambos casos tocá Detener uso compartido y confirmá.

Qué conviene revisar después

Al terminar el tiempo o detener el envío, los demás conservan la ubicación inicial como una imagen fija. Pueden tocarla para ver el último punto, pero ya no siguen el movimiento.

En un grupo, el mapa llega a todos los integrantes, por eso conviene revisar quién está en la lista antes de compartir y elegir el tiempo más corto que cubra la necesidad. Después de una salida, mirá el menú de ubicación en tiempo real para confirmar que no quedó ningún envío activo olvidado. Para retirar el acceso del todo, elegí “No permitir” en Android o “Nunca” en iPhone.