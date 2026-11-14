¿Querés proteger tus conversaciones de WhatsApp? El paso a paso para bloquear chats y activar cuatro filtros de seguridad

WhatsApp guarda charlas de familia, trabajo y trámites, y quien tenga el teléfono en la mano puede leerlas. La app trae el bloqueo de chats y otros cuatro ajustes de privacidad para evitarlo.

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Todos están dentro de la aplicación, sin herramientas externas. Estos son los pasos, con una advertencia: el número de teléfono no se puede ocultar con los ajustes generales.

Cómo bloquear un chat

En Android y iPhone, deslizá la conversación hacia la izquierda o mantenela presionada, tocá más opciones y elegí Bloquear chat. En WhatsApp Web y Windows, el camino es clic derecho sobre la conversación y la misma opción. Para desbloquearlo se repite el recorrido.

Si todavía no tenés un código secreto, la app te pide crearlo antes de bloquear el primer chat. Ese código oculta la carpeta de chats bloqueados, que solo aparece al escribirlo en el buscador. Las notificaciones no muestran el contenido ni el nombre del contacto, y la otra persona no recibe ningún aviso.

Los cuatro filtros dentro de Privacidad

Primero, los mensajes temporales, con duración de 24 horas, 7 días o 90 días. Se pueden dejar como predeterminados en Ajustes, Privacidad y Duración predeterminada de los mensajes. Segundo, el control de quién ve tu foto de perfil, última conexión e información, y quién puede sumarte a grupos, con cuatro opciones: Todos, Mis contactos, Mis contactos excepto o Nadie.

Tercero, el bloqueo de la app, que exige huella, rostro o contraseña y permite responder desde las notificaciones y atender llamadas. Cuarto, los estados, donde elegís quién los ve: por defecto se comparten con todos tus contactos.

Qué no cubren y cómo revisar todo junto

Los ajustes tienen límites. Los mensajes temporales solo afectan a los mensajes nuevos, un mensaje reenviado a un chat sin la función no desaparece y una copia de seguridad anterior puede conservarlo. Las llamadas de contactos con chats bloqueados no se bloquean, y si olvidás el código, recuperar los chats implica borrar sus mensajes, salvo que haya copia de seguridad.

Para revisar todo en un solo lugar, existe la Revisión de privacidad, en Ajustes y Privacidad. Reúne quién puede contactarte, qué información se muestra, la privacidad de los chats y la protección de la cuenta, con verificación en dos pasos y llaves de acceso. Con el bloqueo de chats y los mensajes temporales, ya cubrís los frentes más expuestos.