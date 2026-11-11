El plan de WhatsApp para centralizar trámites, pagos y préstamos dentro de la app sin ir a otras plataformas

A poco más de cuatro meses de asumir el cargo, Kunal Shah compartió en su cuenta de X los principales ejes sobre los que trabajará WhatsApp. El directivo definió a la aplicación como un lenguaje compartido por más de 3.000 millones de personas y sostuvo que su evolución debe responder a las necesidades y los hábitos de quienes la utilizan todos los días.

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La propuesta apunta a que los usuarios no solo puedan comunicarse, sino también resolver cada vez más actividades sin salir de la plataforma. Para eso, la compañía buscará enriquecer las conversaciones, simplificar operaciones cotidianas e integrar herramientas de inteligencia artificial (IA).

WhatsApp quiere mejorar los chats y sumar nuevas posibilidades

El primer objetivo consiste en hacer que las conexiones entre usuarios sean más expresivas. Para conseguirlo, WhatsApp planea evolucionar funciones como las notas de voz, los grupos, los stickers y los videos.

Las cifras reflejan la importancia de estas herramientas: según Shah, diariamente se envían más de 10.000 millones de mensajes de voz y 4.000 millones de stickers. También se intercambian más de 100.000 millones de mensajes y se realizan 2.000 millones de llamadas.

La segunda apuesta es convertir a WhatsApp en un espacio donde también se puedan completar operaciones cotidianas. Actualmente, muchas actividades comienzan en una conversación, pero requieren abandonar la aplicación para concretarse.

Kunal Shah busca ampliar las posibilidades de WhatsApp más allá de la mensajería tradicional.

Entre los ejemplos mencionados por el directivo aparecen el pago de facturas, la posibilidad de solicitar préstamos y la conectividad durante los viajes. Para avanzar en esa dirección, la empresa trabaja con socios de servicios financieros y telecomunicaciones, con la intención de reducir los pasos necesarios para realizar estas operaciones.

La inteligencia artificial tendrá un papel central

El tercer eje de la estrategia será la incorporación de inteligencia artificial. Shah explicó que esta tecnología deberá ayudar a encontrar información, resolver tareas y evitar que los usuarios olviden compromisos, como una reserva o una cita.

La intención es que la IA funcione como una herramienta que ahorre tiempo y facilite las actividades dentro de la aplicación, sin convertirse en un obstáculo para las comunicaciones personales.

Sin embargo, el directivo remarcó que todos estos cambios estarán condicionados por un principio: la confianza. WhatsApp mantendrá el cifrado de extremo a extremo en los mensajes y llamadas personales, una característica que considera fundamental para preservar la privacidad.

De esta manera, la visión de Shah busca ampliar las posibilidades de WhatsApp más allá de la mensajería tradicional. El objetivo es que una conversación no sea solamente el punto de partida de una actividad, sino también el lugar donde los usuarios puedan terminarla, sin perder la simplicidad y la seguridad que caracterizan al servicio.