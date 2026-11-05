Cómo programar mensajes en WhatsApp desde Android, iPhone y WhatsApp Web paso a paso

La novedad ya está disponible para un grupo limitado de participantes de los programas beta.

WhatsApp comenzó a desplegar una nueva función que permitirá programar mensajes para que se envíen automáticamente en una fecha y hora determinadas. La herramienta busca facilitar la organización de conversaciones personales y grupales, ya que los usuarios podrán escribir un mensaje con anticipación y establecer cuándo quieren que llegue a su destinatario.

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La novedad ya está disponible para un grupo limitado de participantes de los programas beta de Android e iOS. Su implementación será progresiva y dependerá de la habilitación que Meta realice desde sus servidores. También está contemplada para WhatsApp Web, por lo que podrá utilizarse desde computadoras.

Cómo funciona la programación de mensajes en WhatsApp

La herramienta permitirá establecer envíos con una anticipación mínima de 10 minutos y máxima de 14 días. Durante ese período, el usuario podrá modificar el contenido del mensaje o cancelar la operación antes de que se concrete.

Una de sus principales características es que el envío se procesa desde los servidores en la nube de Meta. Esto significa que no será necesario mantener el celular encendido ni conectado a internet para que el mensaje llegue a destino en el horario seleccionado.

Además, los mensajes programados conservarán el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp. La función también admitirá enlaces, fotografías y videos, tanto en conversaciones individuales como grupales, aunque cada envío podrá incluir un solo archivo multimedia.

En los grupos hay una particularidad: el sistema tomará como referencia la lista de integrantes existente al momento de programar el mensaje. Por lo tanto, quienes se incorporen después no lo recibirán, mientras que quienes abandonen el grupo antes del envío tampoco tendrán acceso.

No será necesario mantener el celular encendido ni conectado a internet para que el mensaje llegue.

Paso a paso para programar mensajes en Android, iPhone y WhatsApp Web

El procedimiento será diferente según el dispositivo utilizado:

En Android y iPhone:

Ingresar a la conversación individual o grupal en la que se quiere enviar el mensaje. Escribir el texto o adjuntar una fotografía, un video o un archivo. En lugar de tocar el botón verde de envío, mantenerlo presionado durante aproximadamente un segundo. Seleccionar la fecha y la hora en el calendario que aparecerá en pantalla. Confirmar la operación para dejar el mensaje programado.

En WhatsApp Web:

Abrir la conversación correspondiente. Escribir el mensaje en el campo de texto habitual. Hacer clic en el ícono del reloj ubicado junto al botón de envío. Elegir la fecha y el horario de entrega. Confirmar la programación.

Los mensajes pendientes podrán consultarse y eliminarse desde un apartado específico dentro de la información del chat.

Cuándo estará disponible para todos

Por el momento, la función se encuentra en fase de prueba y no está habilitada para todas las cuentas. Su llegada será gradual, por lo que algunos usuarios podrían tener que esperar varias semanas.

Para comprobar si ya está disponible, hay que actualizar WhatsApp desde la tienda de aplicaciones, ingresar a una conversación y mantener presionado el botón de envío después de escribir un mensaje. Si la cuenta tiene habilitada la herramienta, aparecerá el panel para seleccionar la fecha y la hora.