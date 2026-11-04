¿Te quedaste sin espacio en el celular? Dónde está la papelera oculta de WhatsApp y cómo usarla

Esta herramienta permite organizar los archivos según el espacio que ocupan o la cantidad de veces que fueron reenviados

WhatsApp acumula fotografías, videos, audios y otros archivos que pueden ocupar una parte importante del almacenamiento del celular. Para recuperar espacio, la aplicación de Meta ofrece un administrador que permite revisar qué elementos consumen más memoria y eliminar aquellos que ya no son necesarios.

{{{htmlAmp}}}

La función se encuentra en el apartado de almacenamiento de WhatsApp. Desde allí, los usuarios pueden identificar archivos pesados, imágenes reenviadas muchas veces y contenido multimedia descargado de los canales. También es posible borrar la memoria caché desde los ajustes del dispositivo.

¿Dónde está la papelera de WhatsApp?

A diferencia de otras aplicaciones, WhatsApp no cuenta con una papelera que almacene temporalmente los archivos eliminados para recuperarlos después. Lo que muchos usuarios identifican como una papelera es, en realidad, el administrador de almacenamiento.

Esta herramienta permite organizar los archivos según el espacio que ocupan o la cantidad de veces que fueron reenviados. De esta manera, cada persona puede decidir qué contenido conservar y cuál eliminar.

Para acceder a las opciones de limpieza, hay que seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes. Seleccionar Almacenamiento y datos. Pulsar en Administrar almacenamiento. Revisar las categorías disponibles y elegir los archivos que se quieren borrar. Marcar el contenido y pulsar el ícono de la papelera.

La función se encuentra en el apartado de almacenamiento de WhatsApp

Cómo borrar la memoria caché de WhatsApp

Otra alternativa para liberar espacio en el celular es eliminar los archivos temporales que guarda WhatsApp para facilitar su funcionamiento.

Para hacerlo, es necesario ingresar a la configuración del teléfono:

Abrir los ajustes del dispositivo. Entrar en Aplicaciones. Buscar y seleccionar WhatsApp. Ingresar en Almacenamiento. Pulsar en Borrar caché.

Esta acción no debería eliminar las conversaciones ni las fotografías y videos almacenados en los chats. Sin embargo, es importante no confundirla con las opciones Borrar datos o Borrar almacenamiento, que pueden eliminar información de la aplicación y obligar a configurarla nuevamente.

Cómo eliminar los archivos que más memoria ocupan

WhatsApp también permite identificar archivos de más de cinco megabytes, una categoría en la que suelen aparecer videos largos y fotografías de alta resolución.

Para revisar estos elementos, hay que ingresar en Ajustes, seleccionar Almacenamiento y datos, pulsar en Administrar almacenamiento y entrar en la categoría De más de 5 MB. Después, se pueden seleccionar los archivos que ya no se necesitan y eliminarlos.

Otra opción es revisar los archivos reenviados muchas veces, como memes, imágenes y videos que circulan constantemente entre conversaciones y grupos.

Además, desde el administrador de almacenamiento es posible eliminar fotografías, GIF y videos descargados de los canales sin dejar de seguirlos. Si el contenido vuelve a consultarse, será necesario descargarlo nuevamente.

Antes de borrar cualquier archivo, conviene comprobar que no contenga información importante. Algunas fotografías, videos o documentos podrían ser difíciles de recuperar si no se cuenta con una copia.