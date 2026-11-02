El cambio más esperado en los grupos de WhatsApp: la nueva función gratuita que evita tener que reenviar capturas de pantalla

La actualización está pensada para mejorar la experiencia en conversaciones con mucha actividad.

WhatsApp incorporó cuatro nuevas funciones para sus grupos que buscan facilitar la organización de los chats y evitar que los usuarios se pierdan información importante. Las herramientas permiten fijar mensajes de manera indefinida, compartir el historial reciente con nuevos integrantes, publicar estados exclusivos para cada grupo y filtrar menciones o respuestas directas.

{{{htmlAmp}}}

La actualización está pensada para mejorar la experiencia en conversaciones con mucha actividad, donde los mensajes, avisos y planes se acumulan rápidamente. Con estas novedades, los usuarios podrán encontrar información relevante y ponerse al día sin tener que revisar decenas de mensajes anteriores. Las funciones son gratuitas y están disponibles para los usuarios de la plataforma.

Cuáles son las nuevas funciones de WhatsApp para grupos

Una de las principales novedades es la posibilidad de fijar mensajes sin límite de tiempo. Hasta ahora, los usuarios debían elegir un plazo para mantener un mensaje destacado. Con la actualización, podrán dejarlo fijado de forma indefinida.

Esta opción resulta útil para conservar información importante, como la dirección de una reunión familiar, un enlace de trabajo o la fecha de un evento, sin que desaparezca de la parte superior del chat.

Otra herramienta permite compartir el historial reciente con una persona que ya se sumó a un grupo. Para hacerlo, hay que tocar el nombre del contacto dentro de la conversación y seleccionar la opción de envío del historial.

De esta manera, quienes se incorporen a un chat podrán conocer los acuerdos y mensajes anteriores sin tener que pedir que les reenvíen cada contenido. Los mensajes compartidos mantienen el cifrado de extremo a extremo, al igual que las conversaciones personales.

Estados grupales y un nuevo filtro de mensajes

WhatsApp también sumó los estados grupales, una función que permite compartir actualizaciones informales exclusivamente con los integrantes de un chat.

Todos los miembros pueden ver las publicaciones, reaccionar y agregar sus propios estados. Como sucede con los estados tradicionales de la aplicación, desaparecen después de 24 horas.

Por ejemplo, un grupo de corredores puede compartir una foto o un aviso sobre una salida sin que esa publicación quede disponible para el resto de los contactos.

Las funciones evitan que los usuarios se pierdan información importante en un grupo.

La cuarta novedad es un filtro que reúne los grupos no leídos en los que el usuario fue mencionado o recibió una respuesta directa. La herramienta también contempla los mensajes enviados con la etiqueta @todos.

Así, los usuarios podrán identificar rápidamente las conversaciones que requieren atención y evitar que los avisos importantes queden perdidos entre otros mensajes.

Cómo acceder a las nuevas herramientas

Las cuatro funciones se incorporan a WhatsApp para mejorar la organización de los chats grupales. Su disponibilidad puede variar según la actualización de la aplicación y el despliegue de las novedades entre los usuarios.

Para acceder a ellas, es recomendable mantener WhatsApp actualizado a la última versión disponible.