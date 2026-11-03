Cómo saber qué aplicaciones te están escuchando desde el celular y el paso a paso para bloquearlas

Revisar los permisos del micrófono y controlar su uso es una medida recomendable

Los celulares cuentan con herramientas para identificar qué aplicaciones tienen acceso al micrófono y permiten bloquear ese permiso para proteger la privacidad. Tanto Android como iPhone ofrecen opciones para revisar qué programas pueden utilizar el audio del dispositivo y detectar cuándo se activa esta función.

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Aunque muchas personas sospechan que sus teléfonos las escuchan cuando aparecen publicidades relacionadas con conversaciones recientes, esa coincidencia no demuestra que una aplicación haya grabado lo que dijeron. Sin embargo, revisar los permisos del micrófono y controlar su uso es una medida recomendable para evitar accesos innecesarios y mantener la información personal protegida.

Cómo saber qué aplicaciones tienen acceso al micrófono

El primer paso para controlar la privacidad del celular es consultar los permisos habilitados. La ubicación de estas opciones puede variar según el modelo del dispositivo y la versión del sistema operativo.

En Android, el procedimiento es el siguiente:

Ingresá en Ajustes.

Buscá la sección Privacidad o Seguridad y privacidad.

Entrá en el administrador de permisos.

Seleccioná Micrófono para consultar qué aplicaciones tienen acceso.

En los iPhone, el camino es similar:

Abrí Configuración.

Ingresá en Privacidad y seguridad.

Seleccioná Micrófono.

Revisá la lista de aplicaciones autorizadas.

Esta información permite detectar programas que ya no utilizás o que tienen permisos que no parecen necesarios para su funcionamiento.

Las señales que indican cuándo el micrófono está activo

Los sistemas operativos incorporan indicadores visuales que permiten identificar cuándo una aplicación utiliza el micrófono. En los iPhone, aparece un punto naranja cuando una aplicación accede al audio. En los dispositivos Android compatibles, suele mostrarse un indicador verde cuando se utiliza el micrófono o la cámara.

Si aparece una de estas señales mientras no estás realizando una llamada, grabando un audio o usando una función que necesita el micrófono, conviene revisar qué aplicación está activa. El indicador no significa necesariamente que exista una actividad maliciosa, pero ayuda a identificar qué programa está utilizando ese recurso.

La ubicación de estas opciones puede variar según el modelo del dispositivo.

Cómo bloquear el micrófono del celular

Una vez que identificaste las aplicaciones con acceso al audio, podés retirar los permisos que no sean necesarios. Para hacerlo, seguí estos pasos:

Ingresá en los ajustes de privacidad del teléfono. Abrí el apartado del micrófono. Elegí la aplicación cuyo permiso querés modificar. Desactivá el acceso si no necesita utilizar el audio. Repetí el procedimiento con otras aplicaciones que no requieran ese permiso.

Es importante tener en cuenta que algunas funciones pueden dejar de funcionar si bloqueás el micrófono de una aplicación de videollamadas o de grabación.

Qué hacer si una aplicación genera sospechas

Si una aplicación solicita permisos que no parecen relacionados con su función, conviene tomar algunas precauciones. Además de revocar los permisos innecesarios, es recomendable actualizar el sistema operativo, revisar quién desarrolló la aplicación y desinstalar los programas que no sean confiables.

También es preferible descargar aplicaciones desde tiendas oficiales, aunque esto no garantiza que todas sean completamente seguras. Por último, revisar periódicamente los permisos del celular permite mantener un mayor control sobre la privacidad. La recomendación es habilitar el acceso al micrófono únicamente en las aplicaciones que realmente lo necesitan.