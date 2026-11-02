Una inversión a largo plazo: el celular compacto con potente triple cámara diseñado para no quedarse obsoleto por 7 años

El Samsung Galaxy S26 es un gama alta compacto con triple cámara y siete años de actualizaciones prometidas por la marca. Se puede encontrar desde 13.418 pesos mexicanos, bastante por debajo de los 22.499 con los que se anunció la versión de 256 GB.

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En un celular de este nivel, lo que decide la compra a largo plazo no es solo el procesador, sino cuánto tiempo seguirá recibiendo sistema y parches. Con siete años de soporte, el costo de un gama alta se reparte en mucho más tiempo de uso.

Siete años de actualizaciones

Samsung promete 7 años de actualizaciones del sistema operativo y de parches de seguridad. El equipo llega con One UI 8.5, basada en Android 16.

Esa promesa es lo que justifica hablar de inversión: un celular que sigue recibiendo parches no obliga a cambiarlo cuando aparece la próxima generación. Pesa más en la cuenta final que un salto de megapíxeles.

Compacto, pero de gama alta

La pantalla es AMOLED de 6,3 pulgadas, con refresco adaptativo de hasta 120 Hz y brillo de 2.600 nits. Pesa 167 gramos y tiene 7,2 mm de grosor, además de certificación IP68 contra agua y polvo.

Por dentro lleva el procesador Exynos 2600 de 2 nm, acompañado por 12 GB de RAM y versiones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento.

Triple cámara, batería y precio

El sistema trasero combina un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 12 MP y un teleobjetivo de 10 MP. La cámara frontal es de 12 MP.

La batería es de 4.300 mAh y admite carga rápida de 25 W. El Galaxy S26 se encuentra desde 13.418 pesos mexicanos. La gran ventaja de este modelo está en su tamaño compacto y en un soporte de software que acompaña al equipo durante siete años.