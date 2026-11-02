Sin gastar de más en cámaras profesionales: el celular Android con enorme batería que transforma fotos fijas en video con inteligencia artificial

El HONOR 600 Pro convierte fotos en videos con inteligencia artificial, tiene batería de 7.000 mAh y se puede encontrar por 14.168 pesos mexicanos, bastante por debajo de los 22.999 con los que llegó a México en junio.

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La función no reemplaza a una cámara profesional, pero resuelve algo concreto: sacarle movimiento a imágenes que ya tenés, sin pasar por una computadora. Con una pantalla de hasta 8.000 nits y carga de 80 W, el equipo apunta a quien graba, edita y publica desde el celular.

Cómo convierte fotos en video

Imagen a video 2.0 combina hasta tres fotos para generar un video. También permite definir una imagen inicial y una final para que la IA cree la historia entre ambas.

Admite instrucciones de texto, plantillas y efectos que simulan movimientos de cámara cinematográficos. Hay un botón de IA dedicado, se elige la relación de aspecto y el video dura 5 segundos por defecto. HONOR AI además edita fotos con comandos de voz.

Pantalla, batería y carga

La pantalla es AMOLED de 6,57 pulgadas, Full HD+, con 120 Hz y un brillo pico de 8.000 nits en HDR.

La batería es de 7.000 mAh. Carga a 80 W por cable y a 50 W de forma inalámbrica, y ofrece carga inversa de 27 W. Tiene certificación IP68 e IP69.

Cámaras, rendimiento y precio

Atrás lleva una cámara principal de 200 MP con estabilizador óptico, una ultra gran angular de 12 MP y un telefoto de 50 MP con zoom óptico de 3,5x. La frontal es de 50 MP.

Funciona con Snapdragon 8 Elite de 3 nm, 12 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento y MagicOS 10 sobre Android 16. Se encuentra por 14.168 pesos mexicanos. La gran ventaja de este modelo está en la IA para video y en una batería con carga rápida.