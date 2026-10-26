Revolución en las pantallas de los autos: Spotify lanzó su primera app nativa que funciona sin conectar el celular

La app utiliza Android Automotive, el sistema operativo integrado en algunos automóviles.

Spotify lanzó su nueva aplicación para autos, una versión que funciona directamente en el sistema multimedia del vehículo y busca simplificar el acceso a música y podcasts durante los viajes. La novedad se estrenó el 21 de octubre de 2026 en determinados modelos de Audi y utiliza Android Automotive, el sistema operativo integrado en algunos automóviles.

{{{htmlAmp}}}

A diferencia de Android Auto y Apple CarPlay, que permiten proyectar funciones del teléfono en la pantalla del tablero, la nueva app funciona de manera independiente. Así, los usuarios pueden iniciar la reproducción sin conectar el celular al vehículo, aunque deben utilizarlo para iniciar sesión por primera vez. La aplicación está disponible para usuarios de Spotify Free y Premium en los mercados compatibles.

Cómo funciona la nueva aplicación de Spotify para autos

La principal diferencia de esta versión es que Spotify controla directamente el diseño y la interfaz que aparecen en la pantalla del vehículo. En la integración anterior para Android Automotive, Google establecía las plantillas visuales, mientras que la plataforma musical aportaba el catálogo, las listas y los datos de reproducción.

El nuevo desarrollo permite adaptar la experiencia al uso dentro del automóvil. Entre sus funciones se encuentran los videos musicales, las letras en tiempo real, Spotify DJ y Spotify Jam, una herramienta que permite compartir la reproducción con otros pasajeros.

A través de Spotify Jam, los acompañantes pueden escanear un código QR para sumarse a una sesión y agregar canciones a una lista compartida desde sus propios teléfonos.

La aplicación también incorpora controles por voz para gestionar la reproducción sin manipular la pantalla. Además, adapta las funciones disponibles según el estado del vehículo: mientras está estacionado, permite acceder a los videos y las letras desde la pantalla central. Cuando está en movimiento, esas opciones se restringen para evitar distracciones al conductor.

Qué modelos de Audi son compatibles

El lanzamiento inicial incluye los modelos eléctricos Audi A6 e-tron y Q6 e-tron, además de los A5, Q5 y A6 correspondientes al año modelo 2026. Los futuros Q7 y Q9 también recibirán la aplicación cuando lleguen al mercado.

La descarga se realiza desde la Audi Application Store y es gratuita. Sin embargo, la disponibilidad puede variar según el modelo y el mercado, y podría ser necesario contar con un paquete Audi connect.

Para comenzar a utilizarla, hay que seguir estos pasos:

Abrir la Audi Application Store desde la pantalla del vehículo. Instalar o actualizar Spotify. Iniciar la aplicación en el sistema multimedia. Ingresar a la cuenta escaneando el código QR que aparece en pantalla o introduciendo el código en spotify.com/pair .

La nueva app funciona de manera independiente al celular.

Una vez iniciada la sesión, no es necesario mantener el teléfono conectado para escuchar música.

Spotify busca ampliar su presencia en los automóviles

Según datos de la compañía citados en el informe original, el 34% de sus usuarios mensuales y el 77% de los suscriptores Premium escucha Spotify mientras conduce.

La empresa aclaró que seguirá ofreciendo compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay. Al mismo tiempo, planea extender su aplicación nativa a otros fabricantes durante el próximo año, con el objetivo de integrar el servicio directamente en más vehículos.