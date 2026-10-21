Guerra a la “música basura”: Spotify endurece sus controles y elimina más de 50 millones de canciones creadas por IA

Spotify retiró de sus recomendaciones más de 50 millones de canciones que catalogó como spam o “basura” hecha con IA durante 2026, y suma etiquetas y verificación para darle más lugar a los artistas humanos.

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La guerra de Spotify contra la música basura ya no se juega solo en el catálogo, sino en lo que se le recomienda al oyente. La plataforma informó en su blog For the Record que sacó de las recomendaciones más de 50 millones de temas, y la diferencia importa: una canción puede seguir subida y, aun así, quedarse sin audiencia.

Cómo detecta Spotify la música basura

A comienzos de 2026, Spotify advirtió que las canciones que los oyentes saltaban, ignoraban o reportaban coincidían con las que ya clasificaba como spam. A partir de ahí, combina señales de comportamiento, patrones de carga, metadatos y herramientas externas de detección de IA, y reconoce que esa detección tiene límites.

El sistema rastrea cargas masivas, duplicados, manipulación de buscadores, redes fraudulentas de playlists y canciones artificialmente cortas. En septiembre de 2025, la empresa había informado la retirada de 75 millones de temas spam en los doce meses anteriores.

Las nuevas reglas para artistas y perfiles

Desde abril de 2026 funcionan los AI Credits: los artistas declaran qué partes de una canción se hicieron con IA, y Spotify recibe decenas de miles de declaraciones por día. Los perfiles cuya identidad fue generada con IA llevan la etiqueta AI Persona y quedan fuera de las recomendaciones editoriales y algorítmicas, salvo que un oyente los siga.

Más de 300.000 artistas tienen la verificación “Verified by Spotify”, que certifica a una persona real detrás del perfil. Según la empresa, representan más del 99% de lo que los oyentes buscan, y siete de cada diez son independientes. Además, un piloto permite a un grupo de artistas revisar y bloquear lanzamientos que los mencionen sin autorización, y Spotify prometió extenderlo a todos antes de fin de año.

Por qué la música con IA cobra poco y qué hace el resto del mercado

Desde 2024, un tema necesita 1.000 reproducciones para generar regalías. Según Spotify, las canciones con indicios de IA tienen diez veces más probabilidades de no alcanzar ese umbral.

Spotify no está solo. YouTube Music empezó a etiquetar canciones hechas con IA días atrás, y Apple Music y Tidal ya lo hacían: Tidal, además, impide que esas canciones generen ingresos. La etiqueta se vuelve un estándar y lo que se disputa es la confianza en que detrás de lo que suena hay una persona.