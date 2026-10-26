Revolución en la pantalla principal: YouTube estrena feeds personalizados y cambia la forma de ver videos

YouTube está renovando su página de inicio para darles a los usuarios más control sobre los videos que aparecen en sus recomendaciones. La plataforma comenzó a incorporar los Feeds Personalizados, que reemplazan los filtros temáticos tradicionales en las cuentas habilitadas y permiten organizar el contenido según las preferencias de cada persona.

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La función, que empezó a probarse a principios de 2026, permite escribir qué tipo de videos se quieren encontrar y generar un feed específico a partir de esa descripción. Al mismo tiempo, la compañía experimenta con una barra superior simplificada en la aplicación móvil, que busca acercar las suscripciones y otras secciones habituales a la pantalla principal.

Cómo funcionan los Feeds Personalizados de YouTube

Los usuarios pueden crear un feed propio desde la página de inicio, mediante el botón con el signo más ubicado en la parte superior. Allí, pueden describir el contenido que buscan y convertir esa indicación en un espacio de recomendaciones personalizado.

Las solicitudes no tienen que limitarse a palabras clave. Es posible especificar un tema, un formato de video o incluso un estado de ánimo o una ambientación determinada. A partir de esa descripción, YouTube actualiza las recomendaciones a medida que se publican nuevos videos, para mantener el contenido alineado con los intereses indicados.

La cantidad de feeds que se pueden guardar depende del tipo de cuenta. Los usuarios con cuentas gratuitas pueden mantener hasta tres Feeds Personalizados al mismo tiempo, mientras que quienes tienen una suscripción a YouTube Premium pueden guardar hasta ocho.

Cada feed queda disponible desde la parte superior de la página de inicio y se puede editar o eliminar en cualquier momento. La herramienta funciona tanto en computadoras como en dispositivos móviles, aunque requiere que estén activados el historial de reproducciones y el historial de búsquedas.

Por ahora, la implementación tiene un alcance limitado: está disponible para usuarios que hayan iniciado sesión, tengan 13 años o más y se encuentren en Estados Unidos, con la configuración de YouTube en inglés.

YouTube actualiza las recomendaciones a medida que se publican nuevos videos.

Una nueva barra de navegación en la aplicación móvil

La renovación también incluye pruebas de una barra superior más sencilla para la pestaña Inicio en celulares. El rediseño incorpora accesos directos a las suscripciones y a las secciones de transmisiones en vivo y música.

Además, los usuarios que tengan suscripciones activas a los contenidos correspondientes podrán encontrar una opción para acceder a Películas y TV desde esa misma barra.

Con estos cambios, YouTube busca facilitar la navegación y ofrecer una experiencia más adaptada a los hábitos de cada espectador. La incorporación de feeds configurables representa un cambio en la manera de explorar videos, al permitir que las recomendaciones respondan a pedidos más específicos en lugar de depender únicamente de los filtros temáticos habituales.