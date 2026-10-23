¿Dónde miran contenido los argentinos? YouTube ratificó su liderazgo en el país con más de 20 millones de espectadores en TV

La compañía presentó cifras que reflejan el alcance de la plataforma en el país.

YouTube celebró en Argentina el Brandcast 2026, su encuentro anual con creadores, anunciantes y referentes de la industria del entretenimiento. Bajo el lema “La era de YouTube”, la compañía presentó cifras que reflejan el alcance de la plataforma en el país, el papel de los creadores en la cultura local y el crecimiento del consumo de videos en la pantalla del televisor.

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Según los datos compartidos durante el evento, más de 20 millones de personas mayores de 18 años fueron alcanzadas por YouTube a través de televisores conectados. Además, el 80% de los espectadores argentinos encuestados afirmó que suele mirar videos de la plataforma en la pantalla del living. La compañía también anunció nuevos proyectos musicales, formatos de entretenimiento y producciones con creadores que llegarán entre 2026 y 2027.

YouTube gana protagonismo en los televisores argentinos

De acuerdo con mediciones de Kantar CPV, YouTube registra en Argentina un alcance diario promedio en los hogares superior al de la televisión abierta, la televisión paga, los servicios de streaming por suscripción y las redes sociales de video.

La plataforma también se posiciona como la opción de video que los usuarios elegirían si solo pudieran tener una aplicación en su televisor, incluidos los integrantes de la Generación Z de entre 18 y 28 años.

El protagonismo de los creadores es otro de los ejes destacados en Brandcast 2026. Un estudio de Kantar ubica a YouTube como la plataforma número uno del país para consumir contenido producido por creadores. Según la encuesta, el 86% de los espectadores consultados afirma que es la plataforma de video que más ama y en la que más confía.

El 80% de los espectadores argentinos miran videos en la TV.

A su vez, el 70% considera que los principales creadores de YouTube influyen en la cultura, mientras que el 66% los identifica como los más auténticos entre las plataformas digitales. El 91% utiliza el servicio para profundizar en temas de su interés y el 88% para aprender y adquirir conocimientos.

YouTube Shopping y los nuevos proyectos para 2027

La plataforma también destacó su influencia en las decisiones de compra. Durante junio de 2026, más de 16 millones de usuarios con sesión iniciada realizaron búsquedas relacionadas con compras en YouTube. Además, el tiempo de reproducción vinculado con compras creció más del 30% interanual.

En ese contexto, YouTube Shopping llegó a Argentina en colaboración con Mercado Libre, con herramientas para que los creadores desarrollen sus negocios y las marcas conecten con potenciales compradores.

Entre los anuncios de Brandcast 2026, la compañía presentó YouTube Music Eras, una propuesta musical que combina encuentros íntimos con transmisiones en vivo. Próximamente se estrenará un episodio con Emmanuel Horvilleur, presentado por Banco Santander. Para 2027, se proyectan participaciones de Tiago PZK, María Becerra y Cazzu.

También anunció una alianza con TIS Studios para desarrollar realities y miniseries, y nuevos proyectos de Alejo Igoa, quien supera los 120 millones de suscriptores. Entre ellos figuran Sobreviviendo en una isla desierta: La serie y Alejo por el Mundo, dos producciones previstas para 2027.

Con estas iniciativas, YouTube busca ampliar su oferta de contenidos y fortalecer su vínculo con las audiencias argentinas, tanto en el entretenimiento como en el aprendizaje y el consumo.