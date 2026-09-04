Revolución laboral: el drástico cambio con la Inteligencia Artificial en las empresas que anticipó una experta de Microsoft

Los agentes de IA tendrán un papel cada vez más relevante en el mundo laboral.

La inteligencia artificial (IA) está dejando de ser una herramienta para convertirse en un nuevo actor dentro de las empresas, capaz de modificar procesos, estructuras y formas de trabajar. Así lo plantea Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft, quien sostiene que el debate sobre si las compañías adoptarán IA ya quedó atrás: el próximo desafío será rediseñar los negocios alrededor de esta tecnología.

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Según el Work Trend Index 2026 de Microsoft, el 78% de los trabajadores ya utiliza IA. Para Bericua, el siguiente paso consiste en repensar los procesos de punta a punta para mejorar la productividad, los márgenes y la generación de valor. En este escenario, los agentes de IA tendrán un papel cada vez más relevante y podrían convertirse en una suerte de nuevos compañeros de trabajo.

Agentes de IA: los nuevos compañeros de trabajo

Bericua desarrolló estas ideas en un nuevo episodio de Agentes de transformación, el podcast de la Iniciativa IA & Negocios de UdeSA, junto con Juan Manuel Álvarez, director ejecutivo de la Escuela de Negocios de UdeSA, y Pablo Sciolla, profesor y Chief Data & AI Officer de la Universidad.

Uno de los principales cambios está relacionado con los agentes de inteligencia artificial, que podrán asumir tareas, tomar acciones e incluso interactuar entre ellos. La diferencia con las herramientas actuales es que ya no se limitarán a acelerar una actividad existente, sino que podrían modificar la manera en que se organiza el trabajo.

Este escenario también plantea nuevos desafíos para los trabajadores. Según la ejecutiva, los perfiles tecnológicos tendrán que incorporar capacidades humanísticas y quienes provienen de otras áreas deberán sumar conocimientos tecnológicos. Entre las habilidades más importantes aparece una en particular: “aprender a aprender”, en un contexto donde las herramientas y los conocimientos evolucionan constantemente.

Marina Bericua, directora de Asuntos Públicos, Corporativos y Legales de Microsoft.

Nuevas reglas para un nuevo escenario

La transformación también alcanza a la regulación. Bericua analizó las dificultades que supone legislar sobre una tecnología que avanza más rápido que las leyes y destacó el caso de Japón por su combinación de regulación “soft” y “hard”.

Para la especialista, la confianza y el uso responsable de la IA serán fundamentales para que los nuevos modelos de negocio puedan sostenerse en el tiempo. La adopción tecnológica, por sí sola, no alcanza: las empresas también deberán establecer estándares y criterios claros.

Bericua anticipa, además, que durante los próximos 18 meses podrían comenzar a interactuar agentes de distintas empresas y proveedores, dando lugar a un verdadero ecosistema de inteligencia artificial.

La ejecutiva se define como “tecno-optimista” y encuentra una conexión entre este futuro y la ciencia ficción que la acompañó desde chica. Su mirada resume el cambio: tecnologías que antes parecían propias de las películas ahora empiezan a formar parte de las empresas y abren una discusión que va mucho más allá de la tecnología: qué significa ser humano en un mundo cada vez más atravesado por la IA.