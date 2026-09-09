Revolución en la IA: Meta presentó a Muse y cambiará para siempre cómo usás el celular

Pedirle a un asistente que responda una pregunta ya es algo cotidiano. Que ese asistente actúe por vos mientras hacés otra cosa es un salto distinto, y es exactamente lo que Meta acaba de presentar.

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Se llama Muse, y la compañía lo describe como su primer agente de inteligencia artificial personal, diseñado para llevar adelante tareas de forma autónoma: puede enviar correos, reservar viajes, completar formularios, negociar facturas y hasta gestionar compras, sin necesidad de que el usuario esté mirando la pantalla en todo momento. A diferencia de Meta AI, que se limita a conversar, Muse sigue trabajando incluso después de que se cierre la app.

Cómo funciona en la práctica

El agente corre sobre Muse Spark, el modelo más capaz que desarrolló Meta hasta la fecha, pensado específicamente para el trabajo agéntico. Para usarlo, hace falta conectar cada app o servicio que se quiera que gestione, de a una por vez: correo, calendario, plataformas de salud o del hogar inteligente. Un ejemplo que dio la propia compañía resulta bastante claro: Muse puede convertir un reel de una receta guardado en Instagram en una lista de compras, y armar un menú considerando las restricciones alimentarias de los invitados a una cena.

La arquitectura de seguridad detrás del agente

Como se trata de un sistema con acceso a información sensible, Meta construyó una infraestructura dedicada llamada Muse Secure VM, una máquina virtual que aloja tanto al agente como los datos del usuario. Ahí también corre Sentinel, otro agente que supervisa la actividad: nada de lo que hace Muse llega a internet sin su aprobación, y pide permiso al usuario cuando la situación lo requiere. El agente tampoco tiene acceso a contraseñas ni métodos de pago directamente.

Por ahora, solo en Estados Unidos

Muse ya está disponible en Estados Unidos para iOS, Android y en la web a través de muse.ai, con acceso gratuito a la mayoría de sus funciones y planes de suscripción para uso intensivo. Todavía no hay fecha confirmada para su llegada a otras regiones, aunque Meta adelantó que próximamente estará disponible también en sus gafas de inteligencia artificial.