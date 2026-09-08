Para la facultad y el colegio: Cuáles son las mejores Inteligencias Artificiales gratuitas y qué hace exactamente cada una

Entre exámenes, trabajos prácticos y apuntes que se acumulan, cada vez más estudiantes recurren a herramientas de inteligencia artificial para organizar el estudio. El problema es que hay tantas opciones disponibles que elegir cuál usar puede terminar siendo una tarea en sí misma.

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Para trabajar con tus propios apuntes

NotebookLM, de Google, se destaca por trabajar exclusivamente con las fuentes que subís vos: PDFs, diapositivas, grabaciones de clase o videos de YouTube. A partir de ahí, genera cuestionarios, tests y hasta podcasts basados únicamente en ese material, sin salirse del contenido que le diste. Su plan gratuito permite hasta 50 fuentes por cuaderno y 50 chats diarios, un margen bastante generoso para el uso habitual.

Para armar tarjetas y repasar rápido

Quizlet y Knowt apuntan a un uso más clásico: tarjetas de estudio (flashcards) generadas automáticamente a partir de apuntes o PDFs, con distintos modos de práctica y tests. Knowt suma la posibilidad de grabar una clase entera y convertirla en notas detalladas, mientras que Quizlet tiene la ventaja de una enorme biblioteca de tarjetas ya creadas por otros estudiantes.

Para investigación y trabajos académicos

Cuando la tarea exige citar fuentes confiables, Consensus y Elicit buscan directamente en bases de artículos científicos revisados por pares, sintetizando lo que dicen los estudios en vez de dar respuestas genéricas. SciSpace funciona parecido, con la ventaja de sumar una galería de agentes para tareas más complejas de varios pasos.

Para ciencias exactas y transcripciones

Si la materia es matemática, física o química, Wolfram Alpha resulta más confiable que una IA generalista, porque resuelve el problema paso a paso en lugar de arriesgarse a un error de cálculo. Otter.ai, en cambio, sirve para transcribir clases y conferencias en tiempo real, con 300 minutos gratuitos por mes.

Y las generalistas, siempre disponibles

No hay que descartar a las IA de uso general como Claude, ChatGPT o Gemini: la mayoría ya incorpora secciones de proyectos y funciones de aprendizaje pensadas para interactuar con notas propias, y su utilidad depende sobre todo de cómo se formule el pedido.