Revolución en el e-commerce: PayPal y Meta se alían para permitir compras por Internet sin tocar la pantalla

PayPal y Meta avanzan en una nueva forma de comprar por Internet con inteligencia artificial gracias a la integración de pagos dentro de Muse, el asistente autónomo de Meta. La tecnología permite indicarle al agente qué producto se necesita y dejar que el sistema busque opciones, compare precios y disponibilidad y prepare la compra. PayPal se encarga de procesar el pago, sin que el usuario tenga que ingresar manualmente los datos de su tarjeta ni abandonar la conversación.

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El sistema apunta a transformar el comercio electrónico mediante el llamado comercio agéntico, un modelo en el que una IA puede realizar tareas de compra siguiendo instrucciones expresadas en lenguaje cotidiano. Por ejemplo, el usuario puede pedir un determinado producto, establecer un presupuesto y señalar un plazo de entrega. Muse se ocupa de explorar las tiendas, analizar las alternativas y preparar la orden, aunque la confirmación final del pago sigue dependiendo de la persona.

Cómo funciona Muse para comprar con IA

La propuesta busca reemplazar buena parte del recorrido tradicional de una compra online. En lugar de entrar a distintas páginas, aplicar filtros y completar formularios, el usuario puede darle una instrucción directamente al asistente.

Para conectar la inteligencia artificial con las tiendas y los sistemas de pago, la industria utiliza protocolos estandarizados. Entre ellos aparece WebMCP, impulsado por PayPal, que permite a los asistentes descubrir sitios web, interpretar catálogos y conectarse con plataformas de pago existentes. También intervienen Agent Commerce Protocol (ACP) y los Shared Payment Tokens (SPT), desarrollados junto con Stripe, que permiten utilizar códigos temporales y cifrados sin exponer la tarjeta real.

Muse funciona mediante una máquina virtual privada denominada Muse Secure VM, que cuenta con un navegador Chromium y un sistema de archivos propios. Además, Meta incorporó Sentinel, un mecanismo de supervisión que controla las acciones del agente y busca evitar que instrucciones maliciosas presentes en una página web modifiquen su comportamiento.

PayPal, seguridad y expansión del comercio agéntico

Antes de enviar dinero, Muse debe detener el proceso y solicitar una aprobación manual del usuario. Para realizar la transacción, PayPal o Stripe pueden generar un token de pago o una tarjeta virtual de un solo uso, mientras que las credenciales quedan protegidas.

Actualmente, Muse está disponible en Estados Unidos y funciona de manera independiente y también dentro de WhatsApp, Instagram y Messenger, además de las gafas Ray-Ban Meta. La alianza con PayPal amplía la infraestructura necesaria para que este modelo pueda llegar a más mercados.

Según el artículo, Gartner estimó que para 2030 el 20% de las transacciones digitales globales podrían realizarse mediante agentes de inteligencia artificial. Para los usuarios, el cambio plantea una nueva forma de comprar: delegar buena parte del proceso a una IA, pero mantener el control sobre el momento decisivo, que es autorizar el pago.