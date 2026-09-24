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Revolución audiovisual: las plataformas gratuitas de IA que convierten cualquier texto en un video listo para publicar

Hay  distintas herramientas de IA que permiten generar videos a partir de textos e imágenes sin necesidad de tener experiencia avanzada en edición.

24 de septiembre, 2026 | 18.09
Inteligencia artificial

Crear un video con inteligencia artificial ya no requiere tener conocimientos avanzados de edición ni contar con un presupuesto importante. Existen varias herramientas de IA gratis para generar videos a partir de texto e imágenes, aunque cada una tiene diferentes límites, sistemas de créditos y funciones. Entre las opciones analizadas se encuentran Haiper, Pika, Canva, Based Labs, Invideo AI y Runway.

Estas plataformas permiten transformar una idea escrita en contenido audiovisual en pocos pasos. Sin embargo, la cantidad de videos que se pueden crear gratis, la duración de los clips y las posibilidades de edición varían según cada servicio. Por eso, la elección depende principalmente del tipo de contenido que se quiera producir.

Haiper y Pika: videos cortos desde un prompt

Haiper 1.5 permite generar clips de dos o cuatro segundos a partir de texto, imágenes o incluso otros videos. Su funcionamiento es sencillo: hay que elegir el tipo de generación, ingresar una indicación y esperar el resultado. La versión gratuita ofrece 10 videos diarios, tres generaciones simultáneas y 300 créditos.

Pika, por su parte, genera videos de hasta tres segundos a partir de texto o imágenes. También permite modificar videos existentes, agregar efectos, cambiar su estilo y ajustar el contenido de la escena. Una de sus funciones permite incorporar sonido y sincronizar el movimiento de los labios con el audio. La versión gratuita comienza con 250 créditos, que luego se renuevan diariamente.

MÁS INFO

Canva, Based Labs, Invideo AI y Runway

Canva incorpora generación de imágenes y videos mediante su función Magic Media. La herramienta está integrada dentro de su editor y permite combinar los resultados de IA con plantillas, gráficos, fotografías y otros elementos. La versión gratuita comienza con cinco créditos para generaciones.

Based Labs permite crear imágenes y videos mediante distintos modelos de IA. Para generar un video, primero hay que producir o cargar una imagen y después utilizarla como base para la animación. Los usuarios gratuitos reciben 13 créditos iniciales.

La versión gratuita en Canva comienza con cinco créditos para generaciones.

Invideo AI funciona a partir de instrucciones de texto y puede producir videos de más de un minuto, incluyendo voz en off y música. El plan gratuito permite generar hasta 10 minutos de contenido por semana y exportar cuatro videos semanales con marca de agua.

Por último, Runway ofrece herramientas para generar y editar contenido audiovisual mediante IA. Permite crear clips de cinco o diez segundos y trabajar con instrucciones relacionadas con escenas, iluminación y movimientos de cámara. Su versión gratuita utiliza el modelo Gen-2 y ofrece 500 créditos mensuales.

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