Review del HONOR X7e: autonomía imbatible y la inteligencia artificial al alcance de todos

El celular Honor X7E llegó a Argentina.

El mercado de smartphones de gama de entrada en la Argentina suele exigir un pacto implícito de renuncias: resignar pantalla por autonomía, ceder en resistencia para abaratar costos o renunciar a las herramientas de inteligencia artificial reservadas para las líneas premium. Sin embargo, la llegada del HONOR X7e irrumpe para romper con ese dogma. En un terreno sumamente competitivo, la firma desembarca en el país con un equipo equilibrado que ubica sus credenciales donde más importa al usuario común: en el bolsillo, en su resistencia y en la duración de la batería.

{{{htmlAmp}}}

Con variantes de colores como el atractivo Naranja Amanecer, su diseño elegante logra esquivar el aspecto tosco que suele acompañar a los teléfonos de baterías masivas. A nivel de experiencia de uso, el software se siente fluido gracias a su pantalla de 120Hz y al sistema MagicOS 10.0 (basado en Android 16), garantizando total compatibilidad con los servicios de Google.

El celular Honor X7E llegó a Argentina y se destaca por su potente batería.

Batería que sorprende: la libertad de olvidarse del cargador

El verdadero corazón y el argumento diferencial del HONOR X7e reside en su apartado energético. Incorporar una batería gigantesca de 7.500 mAh en un cuerpo de apenas 8,29 mm de grosor y poco más de 200 gramos es un logro de ingeniería destacado.

Esta capacidad no solo erradica por completo la ansiedad cotidiana de buscar un enchufe a media tarde, sino que garantiza jornadas intensas de videollamadas, navegación, redes sociales y reproducción multimedia sin despeinarse. Para completar la propuesta, incluye una durabilidad proyectada de hasta 6 años de salud de batería, garantizando que el desgaste con el paso del tiempo no sea un problema a corto ni mediano plazo.

A esta autonomía sobresaliente se le suma una construcción pensada para el uso real: cuenta con certificación SGS 5 Estrellas frente a caídas de hasta 1,8 metros y protección IP64 contra agua y polvo, protegiendo la inversión de accidentes cotidianos. En el apartado fotográfico, la cámara de 50 MP potenciada por IA ofrece captura y edición rápida, facilitada por un conveniente botón físico de "AI Instantánea".

Uno de los aciertos más innovadores del HONOR X7e es la inclusión de su botón dedicado de "AI Instantánea", que democratiza el acceso a la inteligencia artificial sin complicaciones. Con tan solo presionar este interruptor físico, el usuario accede directamente a sugerencias inteligentes, automatización de tareas cotidianas y herramientas de asistencia sin necesidad de navegar por complejos menús. Esta incorporación demuestra cómo la firma busca acercar la tecnología de vanguardia al uso diario de forma accesible, complementando también las funciones inteligentes de su cámara principal de 50 MP.

Especificaciones técnicas

Pantalla: TFT LCD de 6,61 pulgadas, fluidez de 120Hz y brillo máximo de hasta 1010 nits (HONOR Eye Comfort Display).

Procesador: MediaTek Helio G81 Ultra (octa-core, 12nm) con GPU Mali-G52.

Memoria y Almacenamiento: 6GB de RAM + 128GB de almacenamiento interno (ampliable mediante RAM Turbo a 12GB totales).

Cámaras: Trasera principal de 50 MP (f/1.8) con Edición IA / Frontal de 5 MP (f/2.2).

Batería y Carga: 7.500 mAh (típica) con soporte de carga rápida HONOR SuperCharge de 45W.

Durabilidad: Certificación SGS 5 Estrellas a caídas (1,8 m) y resistencia IP64 al agua y polvo.

Sistema Operativo: MagicOS 10.0 basado en Android 16 (con Google Play Store).

Dimensiones y Peso: 163,9 x 75,9 x 8,29 mm; ~204 gramos.

Conectividad y Sonido: Redes 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi, USB-C, NFC y sistema de audio con 300% de volumen.

Cuánto cuesta y dónde comprar el HONOR X7e

El HONOR X7e desembarca en el país con una estrategia agresiva de precios y financiamiento. Se puede adquirir a través de la tienda oficial de HONOR en Mercado Libre Argentina con precio promocional de lanzamiento y opción de pago en 9 cuotas sin interés. Asimismo, el equipo está disponible a través de los operadores Claro y Personal, ofreciendo importantes descuentos de lanzamiento, facilidades de cuotas y opciones de pago contra factura.

Para quienes prefieran probar el equipo en mano, la marca expandió su presencia física en el país y cuenta con tiendas oficiales en Unicenter, Parque Brown y el espacio en el Abasto Shopping.