Guerra en la industria tech: la estrategia de Anthropic para abaratar la IA y disputar el liderazgo en el sector

La seguridad es uno de los principales ejes de esta nueva versión.

Anthropic anunció Claude Opus 5.5, una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial que apunta a mejorar el rendimiento, la seguridad y las tareas de programación. La compañía asegura que el sistema es más rápido y requiere menos recursos que Claude Opus 5, lo que permite reducir hasta un 40% el costo en determinadas cargas de trabajo.

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Uno de los ejemplos más llamativos está relacionado con el desarrollo de software: según Anthropic, Claude Opus 5.5 logró completar en menos de un día un proyecto de migración de 680.000 líneas de código, una tarea que para un equipo de ingenieros podría haber llevado semanas. El modelo también fue diseñado para utilizar menos cálculos que su antecesor.

Claude Opus 5.5 apuesta fuerte por la seguridad

La seguridad es uno de los principales ejes de esta nueva versión. Antes del lanzamiento, Anthropic sometió Claude Opus 5.5 a evaluaciones externas realizadas por organizaciones como Frontier Design y METR. De acuerdo con la compañía, el modelo obtuvo el mejor desempeño en su prueba de alineamiento más exigente.

Entre sus mejoras aparece una mayor resistencia frente a los ataques conocidos como prompt injection, que buscan introducir instrucciones maliciosas para modificar el comportamiento de una inteligencia artificial. Anthropic también sostiene que Opus 5.5 tiene una menor tendencia a realizar acciones difíciles de revertir o que excedan los límites establecidos.

Además, los agentes que utilizan el nuevo modelo incorporan mecanismos adicionales de protección. Entre ellos se encuentra un clasificador que analiza cada acción antes de ejecutarla, un entorno aislado que puede ser revisado por especialistas y un sistema automático para detectar vulnerabilidades.

Claude Opus 5.5 permite reducir hasta un 40% el costo en determinadas cargas de trabajo.

Mejoras para programadores y tareas complejas

En las primeras pruebas, Claude Opus 5.5 también mostró avances en rendimiento. En una evaluación interna destinada a reducir los tiempos de carga de una aplicación web, consiguió completar correctamente 39 de 40 intentos sin modificar el comportamiento de la plataforma.

Para trabajos de análisis y redacción, el modelo elaboró un informe sobre los resultados trimestrales de una empresa utilizando fuentes difíciles de encontrar. Un evaluador comprobó los datos y las citas frente a los documentos originales y determinó que Opus 5.5 superó el estándar establecido en 16 de 18 pruebas.

En programación, un usuario consiguió auditar y corregir una base de 200.000 líneas de código en menos de tres horas, mientras que Claude Opus 5 había necesitado más de 20 horas en una prueba comparable. Anthropic también utilizó el modelo para traducir HAProxy de C a Rust en 9,5 horas, con un 51% menos de recursos que Fable 5.1.

Claude Opus 5.5 ya está disponible en la web, aplicaciones móviles y plataformas como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. También puede utilizarse mediante Claude Code y la API.