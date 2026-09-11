Repetidores y extensores de Wi-Fi: cómo funcionan, qué diferencias tienen y cuántos necesitás para tu casa

La cantidad de repetidores Wi-Fi que necesitás en tu casa depende principalmente de la superficie y habitaciones.

Aunque suelen utilizarse como sinónimos, repetidor Wi-Fi y extensor Wi-Fi no son exactamente lo mismo. El repetidor recibe la señal inalámbrica del router y la vuelve a transmitir para ampliar su alcance, mientras que un extensor puede utilizar una conexión física por cable Ethernet para llevar la red hasta otra zona de la vivienda. En la práctica, ambos buscan mejorar la cobertura, pero funcionan de manera diferente según cómo se conecten al router.

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La cantidad de repetidores Wi-Fi que necesitás en tu casa depende principalmente de la superficie, la cantidad de habitaciones, los obstáculos y las interferencias que existan entre el router y las zonas donde querés mejorar la conexión. En una vivienda tradicional de tres habitaciones, generalmente un solo repetidor alcanza, mientras que las casas más grandes pueden requerir dos o incluso tres dispositivos. La ubicación del repetidor es clave: debe instalarse en un punto intermedio donde todavía reciba correctamente la señal del router.

Cuántos repetidores Wi-Fi necesita una vivienda

Como referencia, para un departamento o una casa de 80 a 90 metros cuadrados y tres habitaciones, un repetidor suele ser suficiente. Sin embargo, la presencia de muchos obstáculos, interferencias o una ubicación poco favorable del router puede hacer necesario sumar una segunda unidad.

En viviendas de más de 100 metros cuadrados y entre cuatro y cinco habitaciones, un kit de dos repetidores Wi-Fi aparece como una alternativa equilibrada. Si además la propiedad tiene muchas paredes, fuentes de interferencia o está distribuida en dos plantas, puede resultar conveniente utilizar un kit de tres dispositivos.

Para casas de más de cinco habitaciones y superficies superiores a 150 metros cuadrados, tres repetidores pueden ser una buena opción para conseguir una cobertura adecuada. De todos modos, no existe una cantidad universal, ya que también influyen la distribución de la vivienda, los obstáculos y el número de plantas.

En propiedades especialmente grandes, con mucha superficie y más de dos plantas, pueden ser necesarios más de tres repetidores. Son situaciones menos habituales, pero también existe una alternativa: utilizar un sistema PLC con funciones de repetición Wi-Fi, especialmente útil cuando hay que cubrir distancias largas o atravesar muchos obstáculos.

El repetidor debe instalarse en un punto intermedio donde todavía reciba correctamente la señal del router.

Cómo funciona un repetidor Wi-Fi

Estos dispositivos incorporan dos enrutadores inalámbricos: uno recibe la señal Wi-Fi existente y el otro la transmite nuevamente para ampliar su alcance. Los datos también pueden viajar en sentido contrario, desde los dispositivos conectados hacia el router.

La configuración suele ser sencilla y puede realizarse mediante WPS, mientras que algunos modelos mantienen el mismo nombre y contraseña de la red original. Otros crean una red independiente. Además, conviene prestar atención a los estándares de seguridad disponibles al elegir un modelo.