Reorganización del mercado: qué pasará con las tarifas, abonos y chips de los usuarios migrados de Movistar

Más de 6 millones de líneas de Movistar pasarán a Metrotel, que las operará con la marca Tuenti, tras la desinversión que el Estado exigió a Telecom para aprobar la compra de Telefónica Argentina. El cambio redibuja el mercado móvil y deja una pregunta concreta para el usuario: qué pasa con su número, su plan y su chip. La respuesta de fondo es que cambia el prestador, no la línea, aunque los precios futuros todavía dependen de lo que decida Metrotel.

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Qué se mantiene para los usuarios

El número de teléfono se conserva, y según el acta presentada ante la CNV los usuarios no deberían hacer trámites de portabilidad. También siguen vigentes los contratos, los saldos prepagos sin usar y las promociones activas, además del historial de consumo y las condiciones comerciales.

En total son 6.005.425 líneas móviles, unas 4 millones en el AMBA y 2 millones en el resto del país, más 211.566 abonados de Internet residencial con línea fija vinculada en 28 localidades. El paquete incluye activos de fibra hasta el hogar en la Ciudad de Buenos Aires.

Tarifas, abonos y chips

Los precios no quedan congelados. Metrotel todavía no anunció nuevas tarifas ni su propuesta comercial, y nada indica que todos los clientes pasen a un modelo prepago. Sobre los chips, el traspaso incluye un stock de tarjetas SIM, pero no se informó si los usuarios deberán reemplazarlos.

Tampoco se definieron las aplicaciones, los canales de consulta ni los medios de pago, un punto sensible para los clientes pospagos y corporativos. Metrotel atiende hoy a unos 9.000 clientes corporativos y no tiene experiencia en atención masiva.

Cobertura, cronograma y control

Metrotel pagará 450 millones de dólares más impuestos por los activos y por un compromiso mínimo de servicios mayoristas, con consumo garantizado por cinco años. El acuerdo prevé servicios transitorios, compartición de antenas y roaming, de modo que no necesita levantar de inmediato una red nacional. En el interior, la cobertura dependerá del roaming con Telecom.

No hay un cronograma detallado: faltan la aprobación del directorio de TMA, la firma de los contratos definitivos y la ejecución del traspaso, y cada cliente recibirá una notificación formal. El abogado Agustín Siboldi advirtió que el control no debe agotarse con la transferencia: “Esto es una película, no una foto”. La Autoridad Nacional de la Competencia y el Enacom deberán verificar que la competencia se restablezca.