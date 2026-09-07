El regreso más esperado: Cuál es el precio del nuevo Nokia 1100 y el paso a paso para activar la carga compartida

HMD Global presentó el Nokia 300 Charge, un celular básico inspirado en el clásico Nokia 1100 que suma una función poco habitual para este tipo de equipos: puede utilizarse para cargar otros celulares. Gracias a su batería extraíble de 3.700 mAh y a un sistema de carga inversa, el teléfono puede transferir energía mediante un cable USB-C y entregar hasta 10 vatios de potencia.

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El precio del Nokia 300 Charge sería de aproximadamente 32 dólares, lo que lo ubica entre los celulares básicos más económicos del mercado. Su principal atractivo está pensado para situaciones de emergencia: cuando un smartphone se queda sin batería y no hay un enchufe ni una batería externa cerca, el dispositivo puede funcionar como un pequeño power bank.

Cómo activar la carga inversa del Nokia 300 Charge

El proceso para cargar otro celular con el Nokia 300 Charge es sencillo. El equipo incorpora un botón físico dedicado en el lateral derecho que permite activar la función de carga inversa.

Para utilizarla hay que:

Conectar el Nokia 300 Charge al otro dispositivo mediante un cable USB-C.

Pulsar el botón lateral destinado a activar la carga inversa.

El teléfono comenzará a transferir parte de la energía almacenada en su batería.

El precio del Nokia 300 Charge sería de aproximadamente 32 dólares.

La potencia máxima de salida es de 10 vatios. Si bien no alcanza las velocidades de carga rápida de los smartphones actuales, puede servir para recuperar suficiente batería como para realizar una llamada, mandar un mensaje o utilizar una aplicación en una situación de emergencia.

Una batería que puede durar más de 40 días

Más allá de la carga inversa, el Nokia 300 Charge apuesta por una autonomía extensa. Su batería extraíble de 3.700 mAh puede mantener el teléfono encendido durante más de 40 días en modo de espera, gracias a su pantalla pequeña y a un hardware de bajo consumo.

El equipo conserva además varios elementos de los celulares tradicionales de Nokia. Tiene una pantalla de 2,4 pulgadas, botones físicos, radio FM y una entrada para auriculares de 3,5 milímetros. También incorpora una linterna LED cuyo brillo, según la compañía, puede ser hasta cuatro veces superior al de generaciones anteriores.

En su interior utiliza un procesador Unisoc SC6531E, pensado para teléfonos de funciones básicas. Así, el nuevo modelo combina la filosofía del recordado Nokia 1100 con una característica especialmente útil para quienes necesitan una fuente de energía de emergencia.