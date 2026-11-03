Reddit obligará a iniciar sesión para ver sus contenidos: los motivos del histórico cambio confirmado por su CEO

Reddit cambiará la forma en que los usuarios acceden a su plataforma y avanzará hacia una experiencia que exigirá tener una cuenta para navegar. La compañía comenzará a probar este sistema en algunos mercados fuera de Estados Unidos durante los próximos meses, aunque todavía no confirmó cuándo llegará al resto del mundo.

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La decisión fue anunciada por Steve Huffman, cofundador y director ejecutivo de Reddit, quien explicó que el objetivo es ofrecer contenido más personalizado y fomentar la participación en las comunidades. Sin embargo, la empresa aseguró que el cambio no afectará el anonimato de los usuarios ni exigirá nuevos datos personales para registrarse.

Reddit limitará la navegación sin iniciar sesión

Con este cambio, Reddit busca que más personas se sumen a sus comunidades, participen en conversaciones, voten publicaciones y comenten contenidos. La compañía considera que una experiencia con sesión iniciada permitirá ofrecer recomendaciones más relevantes según los intereses de cada usuario.

Huffman aclaró que la plataforma no necesita conocer la identidad real de sus integrantes. El registro continuará funcionando de la misma manera y no será necesario proporcionar información adicional a la que actualmente se solicita para crear una cuenta.

De esta forma, Reddit pretende mantener una de sus principales características: el anonimato. Los usuarios podrán seguir utilizando nombres de usuario que no estén vinculados con su identidad personal.

La empresa también explicó que la medida responde a la necesidad de proteger sus datos. El contenido publicado en Reddit es utilizado por sistemas automatizados y bots de inteligencia artificial que recopilan información de la plataforma.

Reddit no eliminará por completo la posibilidad de explorar contenidos de manera privada.

Al exigir una cuenta para acceder, la compañía espera reducir el rastreo automatizado y mejorar las oportunidades de monetización mediante publicidad más personalizada.

Cómo funcionará el modo incógnito de Reddit

Aunque la navegación sin iniciar sesión dejará de ser una alternativa para acceder a la plataforma, Reddit no eliminará por completo la posibilidad de explorar contenidos de manera privada.

Según explicó Huffman, la compañía reconstruyó el modo incógnito de Reddit y planea recuperarlo en su aplicación móvil. Esta función permitirá navegar y consultar publicaciones sin que la actividad quede vinculada con la cuenta del usuario.

Sin embargo, tendrá una limitación importante: será una experiencia de solo lectura. Quienes utilicen el modo incógnito podrán recorrer hilos y consultar contenidos, pero no podrán publicar, comentar, votar ni interactuar con otros usuarios. La función estará destinada a quienes quieran navegar por Reddit sin dejar rastros asociados a su cuenta.

Por el momento, la empresa no confirmó qué países participarán de las primeras pruebas ni cuándo se implementará el cambio a nivel global. Reddit utilizará los resultados de estas experiencias para definir cómo funcionará el acceso con inicio de sesión obligatorio en el resto del mundo.

Si las pruebas avanzan según lo previsto, la navegación sin cuenta podría convertirse en una opción cada vez más limitada dentro de una de las comunidades más importantes de internet.