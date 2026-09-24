Récord en el mercado financiero: el sorpresivo indicador cripto en el que Argentina superó a EE.UU. y Reino Unido

Cuando se habla de adopción cripto, la Argentina suele aparecer en el radar por la inflación y la búsqueda de refugio de valor. Pero un estudio reciente muestra que ese lugar en el ranking va mucho más allá del sentido común habitual.

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Nexo, plataforma de gestión de patrimonio en activos digitales, publicó el informe "The Future of Digital Wealth 2026", y encontró que Argentina lidera un indicador clave frente a dos de las economías más grandes del mundo.

El dato que pone a la Argentina primera

El 74,3% de los inversores argentinos relevados reportó algún tipo de exposición a cripto en su cartera, por encima del 62,3% de Estados Unidos y el 65% de Reino Unido. Es el nivel de tenencia más alto entre los tres mercados analizados.

Sin embargo, esa ventaja no se traduce automáticamente en una integración más profunda: para medir eso, el informe creó el Crypto Integration Index, un puntaje de 1 a 10 donde Argentina promedia 4,62, por debajo de Reino Unido (4,75) y Estados Unidos (5,07).

La brecha entre tener cripto y planificar con cripto

La diferencia se nota sobre todo en los plazos: solo 40,8% de los holders argentinos mantiene sus activos por tres años o más, contra 60,6% en Estados Unidos y 55,9% en Reino Unido. Además, 28,3% de los argentinos dice que el cripto no cumple ningún rol en su estrategia jubilatoria, la proporción más alta de los tres países.

"La próxima etapa pasa por avanzar desde la tenencia hacia una integración más profunda", señaló Andrés Ondarra, gerente general de Nexo Argentina, sobre este salto pendiente.

Qué reemplaza al cripto en la cartera argentina

El informe también detectó un patrón distinto al de otros mercados: entre quienes redujeron otros activos para invertir en cripto, el 45,8% lo hizo desde efectivo, muy por encima del 26,8% que lo hizo desde acciones. En Estados Unidos, en cambio, el cripto compite más de cerca con las acciones que con el efectivo.

Esa lógica se repite en las prioridades: mientras en Estados Unidos y Reino Unido el ahorro jubilatorio encabeza los objetivos financieros, en Argentina el 35% de los inversores apunta primero a generar ingresos extra fuera de su empleo principal.